Минобороны: ПВО пресекла попытку Киева атаковать Курскую область

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Российская система ПВО пресекла попытку ВСУ атаковать Курскую область, об этом сообщает Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«Около 22.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в российском оборонном ведомстве.
Отмечается, что система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник в небе над Курской областью.
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Евгения Парфентьева