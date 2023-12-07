Украинский беспилотник попытался атаковать Воронежскую область

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В небе над воронежской областью системами РЭБ обнаружен и перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщал глава региона Александр Гусев.
«На территории Воронежской области системами РЭБ обнаружен и перехвачен беспилотный летательный аппарат», - написал Гусев в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что в результате атаки украинского беспилотника никто не пострадал. Также не выявлено разрушений на земле. Глава региона поблагодарил российских военнослужащих за эффективную работу, отметив, что ситуацию в регионе держит на личном контроле.
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