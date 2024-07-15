Украинский дрон атаковал нефтебазу в Орловской области

Фото: IStock/NiseriN
Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), который обезвредили в Орловской области, рухнул на территории нефтебазы и нанес одному из резервуаров незначительные повреждения. Информация об этом появилась на сайте регионального правительства.
В ведомстве сообщают, что беспильник был перехвачен средствами радиоэлектронной борьбы. Он рухнул на предприятие компании «Черное золото», повредив резервуар с нефтью объемом более тысячи кубометров.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранительные органы. Последствия ликвидированы, пострадавших нет.
По данным Минобороны утром 15 июля воздушное пространство России атаковали 22 украинских беспилотника.
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На месте происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранительные органы. Последствия ликвидированы, пострадавших нет.
По данным Минобороны утром 15 июля воздушное пространство России атаковали 22 украинских беспилотника.
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Олег Дикий