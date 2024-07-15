Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko
В сети появилось видео, которое подтверждает, что снайперские пары из Германии поддерживали боевиков Вооруженных сил Украины во время ведения сражений в населённом пункте Часов Яр в ДНР. Кадры опубликовал Telegram-канал «Военная хроника».
«Героем» ролика стал баварец по имени Отто. Он вступил в одно из наемнических подразделений ВСУ. Иностранец действовал на линии боевого соприкосновения, прикрывая пехотные отряды украинских военных. Наемник получил ранение, однако смог восстановиться в одном из местных госпиталей и вернулся на фронт.
Ранее сообщалось, что СК Российской Федерации хочет привлечь к ответственности 714 иностранцев, которые принимали участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. В международный розыск из 714 иностранцев объявлены 422 лица.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Подполье сообщило об ударе по личному составу и складу ВСУ в Харькове. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ранее сообщалось, что СК Российской Федерации хочет привлечь к ответственности 714 иностранцев, которые принимали участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. В международный розыск из 714 иностранцев объявлены 422 лица.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Подполье сообщило об ударе по личному составу и складу ВСУ в Харькове. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова