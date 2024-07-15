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Западные СМИ активно скрывают от рядовых граждан информацию о происходящем на Украине. Об этом ирландский журналист Чей Боуз написал на своей странице в соцсети Х.
Он написал, что с момента начала конфликта западные СМИ ни разу не сказали правду о реальных событиях в зоне СВО. Не было озвучено число погибших бойцов ВСУ, не заявлено об уничтожении поставленной Украине западной техники и т.д.
Именно в связи с этим Боуз взял на себя донесение правды до читателей. К посту он прикрепил кадры с уничтожением немецкого зенитного ракетного комплекса IRIS-T российским «Искандером». Этими кадрами он продемонстрировал, как бесследно испарились ещё 150 миллионов евро немецких налогоплательщиков.
Журналист указал на то, что западные СМИ поддерживают невежество, а значит и пособничество народа в фантазиях о победе Украины, поскольку именно простые люди платят за это.
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Именно в связи с этим Боуз взял на себя донесение правды до читателей. К посту он прикрепил кадры с уничтожением немецкого зенитного ракетного комплекса IRIS-T российским «Искандером». Этими кадрами он продемонстрировал, как бесследно испарились ещё 150 миллионов евро немецких налогоплательщиков.
Журналист указал на то, что западные СМИ поддерживают невежество, а значит и пособничество народа в фантазиях о победе Украины, поскольку именно простые люди платят за это.
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Анастасия Чинкова