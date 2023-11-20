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Переданные Украине Германией танки Leopard 1 оказались абсолютно бесполезными на поле боя. Дело в том, что они уже безнадежно устарели и напоминают орудия каменного века на фоне современного оборудования и технологий.
Ранее западные СМИ отмечали, что четверть всех танков Leopard, поставленных Германией Киеву, уже уничтожены российскими военными. Американский обозреватель Дэвид Экс обратил также внимание на то, что последние десять танков Leopard 1A5 доставлены к линии фронта без дополнительной защиты, что сделает их 70-миллиметровую броню уязвимой для ракет и снарядов.
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