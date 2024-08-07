Украинский пилот отозвался о F-16: «Самолет действительно веселый!»

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Украинский пилот с позывным Мунфиш выразил восторг от истребителя F-16, назвав его «веселым самолетом» после прохождения обучения. Видео с его интервью опубликовала пресс-служба НАТО в соцсети X (бывшая Twitter).
«Это действительно очень веселый самолет для полетов. Не могу сказать, что МиГ, на котором я летал раньше, был скучным, однако F-16 определенно более адаптивный и двигается очень легко,» — поделился Мунфиш.
Генерал-майор ВВС Дании Ян Дам также высоко оценил F-16, отметив его современность и соответствие стандартам лучших западных истребителей.
«Я уверен, что украинские воздушные силы извлекут пользу от этого,» — добавил он.
Ранее военный летчик в запасе и администратор Telegram-канала Fighterbomber озвучил некоторые недостатки истребителя четвертого поколения F-16. По его словам, самолет имеет только один двигатель, а индикация осуществляется на английском языке, что может создавать трудности для украинских летчиков, не владеющих языком в совершенстве.
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Елена Перлова