Запад в панике: российские войска скоро перережут ключевую дорогу снабжения ВСУ

Обстановка на границе Курской области остается напряженной, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. По его словам, оперативный штаб переведен в круглосуточный режим, а взаимодействие с силовиками, Министерством обороны и пограничниками стало более интенсивным.