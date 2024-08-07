Фото: сайт Минобороны РФ
Британский эксперт Александр Меркурис рассказал о тяжелом положении ВСУ на Покровском направлении. Его слова передает РИА Новости. По мнению аналитика, ВСУ теряют свои позиции на фронте.
Меркурис в своем блоге на YouTube сообщил о критическом положении ВСУ на Покровском направлении. По его словам, российские войска продолжают продвижение, что делает ситуацию на этом фронте крайне сложной.
Меркурис подчеркнул, что обстановка в районе Торецка становится катастрофической, и российские силы близки к перерезанию ключевой дороги снабжения из Покровска. Эксперт предостерег о возможных дальнейших ухудшениях ситуации в ближайшие недели и месяцы.
Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки «Центр» освободили Тимофеевку в ДНР и заняли более выгодные позиции, нанеся серьезный ущерб украинским войскам и отразив семь контратак. Потери украинских войск составили до 1535 военнослужащих.
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Меркурис подчеркнул, что обстановка в районе Торецка становится катастрофической, и российские силы близки к перерезанию ключевой дороги снабжения из Покровска. Эксперт предостерег о возможных дальнейших ухудшениях ситуации в ближайшие недели и месяцы.
Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки «Центр» освободили Тимофеевку в ДНР и заняли более выгодные позиции, нанеся серьезный ущерб украинским войскам и отразив семь контратак. Потери украинских войск составили до 1535 военнослужащих.
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Елена Перлова