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Запад в панике: российские войска скоро перережут ключевую дорогу снабжения ВСУ

Запад забил тревогу: ВС РФ скоро перережут ключевую дорогу снабжения ВСУ
07 августа 2024, 00:06
Фото: сайт Минобороны РФ

Фото: сайт Минобороны РФ

Британский эксперт Александр Меркурис рассказал о тяжелом положении ВСУ на Покровском направлении. Его слова передает РИА Новости. По мнению аналитика, ВСУ теряют свои позиции на фронте.
Меркурис в своем блоге на YouTube сообщил о критическом положении ВСУ на Покровском направлении. По его словам, российские войска продолжают продвижение, что делает ситуацию на этом фронте крайне сложной.

Меркурис подчеркнул, что обстановка в районе Торецка становится катастрофической, и российские силы близки к перерезанию ключевой дороги снабжения из Покровска. Эксперт предостерег о возможных дальнейших ухудшениях ситуации в ближайшие недели и месяцы.



Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки «Центр» освободили Тимофеевку в ДНР и заняли более выгодные позиции, нанеся серьезный ущерб украинским войскам и отразив семь контратак. Потери украинских войск составили до 1535 военнослужащих.

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#эксперт
#минобороны рф
#днр
#всу
Идут бои: врио губернатора Курской области рассказал об обстановке на границе
Врио губернатора Курской области сообщил о напряженной ситуации на границе
07 августа 2024, 00:10

Фото: Минобороны РФ

Обстановка на границе Курской области остается напряженной, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. По его словам, оперативный штаб переведен в круглосуточный режим, а взаимодействие с силовиками, Министерством обороны и пограничниками стало более интенсивным.
«В настоящий момент на границе идут бои. Мы постоянно контролируем ситуацию и принимаем все необходимые меры», — отметил Смирнов.
Глава региона также призвал жителей сохранять спокойствие и не поддаваться на информационные провокации противника. Смирнов добавил, что власти организовали встречу с жителями приграничных районов, которые сейчас покидают свои дома. Дополнительно были задействованы бригады скорой помощи, а все службы переведены на усиленный круглосуточный режим работы.

Ранее в этот день в ФСБ подтвердили, что украинские диверсанты пытались прорваться через границу в Суджанском и Кореневском районах. Также сообщалось, что украинские войска обстреливали приграничные села. В ответ пограничники и военные приняли меры по отражению агрессии.

Минобороны уточнило, что в утренние часы, около 08:00, примерно 300 боевиков из состава 22-й механизированной бригады украинской армии, при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронемашин, атаковали позиции подразделений, охраняющих государственную границу в районах сел Николаево-Дарьино и Олешня, находящихся в непосредственной близости от границы с Украиной в Курской области.

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#сво
#курская область
#всу
#диверсанты
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Не можем остановить российские войска: экс-депутат Рады о катастрофе на фронте
Экс-депутат Рады заявил о неспособности ВСУ остановить российские войска
06 августа 2024, 23:34

Экс-депутат Рады Игорь Мосийчук* заявил о неспособности ВСУ стабилизировать фронт и остановить российские войска. Об этом сообщает РАИ Новости. По словам депутата, из-за этого ВСУ несут большие потери.
Мосийчук* заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не способны стабилизировать фронт и остановить наступление российских войск. В интервью на YouTube-канале журналиста Александра Шелеста** (признан в России иноагентом) Мосийчук* прокомментировал ситуацию на красноармейском направлении в подконтрольной ВСУ части Донецкой народной республики (ДНР).

По его словам, украинские войска ежедневно теряют несколько километров территории или целые населенные пункты. Мосийчук* также отметил проблемы с командованием в рядах ВСУ, утверждая, что военнослужащие публично выражают недовольство и недоверие к своим командирам, включая главкома ВСУ Александра Сырского.

Ранее во вторник Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Тимофеевка в ДНР и укрепили свои позиции. Генштаб ВСУ, Владимир Зеленский и главком украинских войск Александр Сырский ранее неоднократно подчеркивали сложность ситуации на этом фронте.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

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Зеленский перечислил самые жесткие направления боевых действий
Зеленский: самые жесткие направления боевых действий — торецкое и покровское
06 августа 2024, 22:03

Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал направления, где для боевиков ВСУ складывается наиболее тяжелая ситуация. Он сделал это в своем вечернем обращении.
«Наиболее жесткие [направления] — покровское, торецкое, а также Харьковщина и все другие направления боев — ни одного не оставляем без внимания», — сказал Зеленский.

Украинский политик добавил, что ситуацию ему доложил главком ВСУ Александр Сырский. Ранее российский генерал-майор Апты Алаудинов сообщал, что после уничтожения украинских боевиков под Курском, СВО на Украине выйдет на финишную прямую. Командир спецназа «Ахмат» уточнял, что противник потерял последние силы при атаке на Курскую область.

СВО на Украине продолжается с конца февраля 2022 года.

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#украина
#война
#сво
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#владимир зеленский
#спецоперация
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Алаудинов заявил о финишной прямой в СВО на Украине
Алаудинов: после уничтожения ДРГ ВСУ под Курском СВО будет на финишной прямой
06 августа 2024, 21:44

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

После уничтожения украинских диверсантов спецоперация на Украине выйдет на финишную прямую. Так считает командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. Свое мнение офицер изложил в Telegram-канале.
«В принципе, наверное, это и есть для нас уже ситуация, когда через уничтожение этих ресурсов мы уже выйдем на финишную прямую по завершению СВО. И дальше нас уже вряд ли кто остановит», — сказал генерал-майор.

Боевики ВСУ захотели прорвать оборону на границе около Курской области с утра, 6 августа. В Минобороны докладывали, что в указанный район выдвинулись резервные силы ВС РФ. Ранее Апты Алаудинов заявлял, что ситуацию там нельзя назвать критической.

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#вс рф
#курская область
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Уничтоженные ВС РФ «Буки» ВСУ были в десяти километрах от российской границы
06 августа 2024, 20:44

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Уничтоженные российскими военными зенитно-ракетные комплексы «Бук» боевиков ВСУ стояли в десяти километрах от границы с Россией. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.
«Пару «Буков» украинских завалили в Юнаковке», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что российские войска ракетами «Искандер» ликвидировали украинскую технику в Сумской области.

Российская спецоперация на Украине продолжается. Противник наносит удары по мирным гражданам, чтобы компенсировать свои потери и неудачи на линии фронта. ВС РФ планомерно уничтожают украинских радикалов.

Москва обнародовала план по завершению конфликта на Украине, однако в Киеве никак не отреагировали.

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#украина
#война
#сво
#всу
#вс рф
#новости
#курская область
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Известна текущая ситуация на границе возле Курской области
Алаудинов: ситуация на границе возле Курской области некритическая
06 августа 2024, 20:23

Фото: istockphoto/Diy13

Ситуация на границе около Курской области некритическая. Об этом в Telegram-канале сообщил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. По его словам, боевики ВСУ хотели зайти на территорию РФ на нескольких участках.
«Подразделения Министерства обороны Российской Федерации достаточно-таки серьезно дают хороший, жесткий отпор противнику», — сказал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ.

Ранее сообщалось, что украинская диверсионная группа потерпела поражение под Курском и отступила. В Минобороны России докладывали, что в указанный район направили резервные силы. По боевикам ВСУ работала авиация.

По данным МО РФ, ВСУ хотели прорвать границу под Курском сегодня утром, 6 августа.

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#всу
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#курская область
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Нью-Йорк перешел под контроль армии России
ВС РФ взяли под контроль Нью-Йорк в ДНР, над селом подняли российский флаг
06 августа 2024, 19:50

Фото: istockphoto/Derek Brumby

Армия России взяла под контроль Нью-Йорк в ДНР, штурмовой отряд «Сомали» ВС РФ поднял российский флаг над населенным пунктом. Об этом сообщил в своем телеграм-канале телеведущий Владимир Соловьев.
«Нью-Йорк наш: российский флаг поднят над населенным пунктом Нью-Йорк в ДНР», — написал он.
Судя по прикрепленному видео, российский триколор водрузили на крыше одной из школ в Нью-Йорке.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что переход населенного пункта Новгородское (Нью-Йорк) в ДНР под контроль ВС РФ будет психологически давить на боевиков ВСУ
«Потеря Нью-Йорка Украиной будет иметь психологический эффект для Киева. Нью-Йорк в руках России — это достаточно существенное психологическое, информационное воздействие. Во-вторых, это тактический успех, который позволит нашим войскам продвигаться дальше», — сказал отставной полковник.
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Украинские диверсанты потерпели поражение и отступили из Курской области
ВС РФ отбили атаку на Курскую область, украинская ДРГ отступает
06 августа 2024, 19:27

Фото: iStock/Evgeny555

Украинская ДРГ потерпела поражение и отступила после попытки прорвать границу РФ в Курской области. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает РИА Новости. Вражеская группировка бежала на территорию Украины, указано в сообщении.
По информации агентства, отступающих боевиков нагнали и блокировали подразделения ВС РФ.

Ранее Минобороны сообщало, что к месту столкновения с боевиками ВСУ у границы в Курской области выдвинулись резервы группировки войск ВС РФ, а авиация бьет по расположению украинских подразделений.

По информации ведомства, этим утром, 6 августа, украинские войска попытались прорвать границу в Курской области силами 300 боевиков, 11 танков и более 20 бронемашин в районе Николаево-Дарьино и Олешня Курской области.

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#минобороны
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Российские военные уничтожили два «ЗРК БУК-М1» боевиков ВСУ под Сумами
06 августа 2024, 19:21

Фото: Минобороны РФ

Российские войска уничтожили при помощи ракет «Искандер» два зенитно-ракетных комплекса «Бук-М1» боевиков ВСУ в Сумской области. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник.
«Российские ракетчики уничтожили во вторник два ЗРК «БУК-М1» в районе населенного пункта Сенное в Сумской области», — приводит агентство слова собеседника.

Ранее сообщалось, что переход села Новгородское в Донбассе под контроль российских войск психологически надавит на украинских неонацистов.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Киев заявлял о возможных переговорах с Москвой, но реальных шагов для начала диалога украинская сторона не сделала.

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