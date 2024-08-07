Минобороны РФ показало, как российские войска нанесли сокрушительный удар по танкам ВСУ

Фото: Минобороны РФ
Министерство обороны России опубликовало видео, на котором запечатлено уничтожение украинской военной техники на границе Курской области, сообщает LIFE.ru. Кадры, опубликованные пресс-службой ведомства, демонстрируют результаты успешной атаки российских войск на украинские боевые машины.
По данным Минобороны, украинская диверсионная группа понесла значительные потери и была вынуждена отступить на территорию Украины. При этом часть боевиков попыталась закрепиться на государственной границе, но была заблокирована российскими подразделениями.
Напомним, что утром 6 августа в регионе была зафиксирована попытка прорыва ВСУ. По информации Минобороны России, силы противника насчитывали до 300 бойцов, 11 танков и более 20 боевых бронированных машин. В результате боя погибло не менее 20 украинских военных, около 50 получили ранения. Военные блогеры считают, что целью атаки было отвлечение внимания украинских СМИ от неудач на фронте. В регионе по-прежнему периодически звучат тревоги о ракетной опасности, и ПВО продолжает отражать атаки.
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«Остатки диверсионной группы отступили на территорию Украины, где по ним продолжаются огневые удары», — добавили в Минобороны.
Напомним, что утром 6 августа в регионе была зафиксирована попытка прорыва ВСУ. По информации Минобороны России, силы противника насчитывали до 300 бойцов, 11 танков и более 20 боевых бронированных машин. В результате боя погибло не менее 20 украинских военных, около 50 получили ранения. Военные блогеры считают, что целью атаки было отвлечение внимания украинских СМИ от неудач на фронте. В регионе по-прежнему периодически звучат тревоги о ракетной опасности, и ПВО продолжает отражать атаки.
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Елена Перлова