Украинский военный рассказал, как сдался в плен через Telegram

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Украинский военный во время высадки на левом берегу Днепра принял решение сдаться в плен российской армии с помощью специального Telegram-аккаунта, который был указан на разбросанных листовках, передает РИА Новости.
Пленный пулеметчик Николай Ягорницкий рассказал, что при высадке на левый берег Днепра он с сослуживцами попал под сильнейший российский обстрел.
Ранее другой украинский военный, попавший в плен к ВС РФ, командир отделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Александр Сидоренко рассказал о сотне трупов своих сослуживцев на левом берегу Днепра.
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«Были раскиданы листовки, на которых было написано, как правильно сдаваться. Я поднял, зашел в аккаунт, написал FreeSoldier, и парни подошли, помогли мне сдаться правильно, чтоб не поранили мне ничего. Чтоб я был живой и здоровый», - рассказал военнопленный.
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Элина Позднякова