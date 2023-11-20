Украинцы начали массово покидать свои города

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Жители Украины в преддверии зимы массово бегут в Киев из-за отсутствия систем ПВО в их городах. Об этом пишет Politico, ссылаясь на местного риелтора.
«В Киеве и окрестностях сейчас находятся почти 600 000 вынужденных переселенцев из других частей Украины. Люди из Днепра и Запорожья начали активно переезжать и искать жилье в Киеве, объясняя это тем, что он защищен и там летает меньше ракет, чем в их городах», — приводит издание слова риелтора.
В статье уточняется, что основная часть систем ПВО, переданных Украине западными союзниками, сосредоточена именно в Киеве. Другие же регионы недостаточно защищены. По ним и приходятся удары, которые уничтожают важные инфраструктурные объекты.
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Элина Позднякова