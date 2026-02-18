Украинцы покупали фальшивые документы ЕС для побега от мобилизации
В Киевской области правоохранители задержали мужчину, который продавал поддельные документы гражданам Украины. Об этом пишет РИА Новости.
Он предлагал фальшивые паспорта и водительские удостоверения стран Европейского Союза мужчинам призывного возраста. Они помогали избежать мобилизации и покинуть страну. Злоумышленник использовал настоящие документы, которые получал через связи за границей. Он вклеивал фотографии клиентов в паспорта и удостоверения, делая их похожими на оригиналы. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщает о растущем спросе на такие услуги среди мужчин, стремящихся избежать призыва.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
