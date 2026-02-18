Житель Алтая собирал для Украины сведения о размещении военной техники в крае
В Алтайском крае задержали мужчину, который передавал информацию о размещении российской военной техники в регионе для службы безопасности Украины. Об этом пишет РИА Новости.
ФСБ России сообщила, что 53-летний житель установил контакт с представителем СБУ через интернет-мессенджер. Его целью стало оказание помощи Украине в действиях против безопасности России.
По заданию своего куратора, мужчина собирал сведения о местах дислокации военных подразделений и маршрутах передвижения техники одной из воинских частей. Он передавал полученные данные своему куратору. Следственный отдел УФСБ России по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена». Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
