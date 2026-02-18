Серия взрывов прогремела в Чувашии
ВСУ попытались нанести удар по Чебоксарам, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.
Первый взрыв прогремел примерно в 05:10, после чего громкие хлопки раздались на юге и северо-западной окраине города. Очевидцы утверждают, что в одном из районов началось задымление.
Как утверждает канал, силы ПВО уже сбили несколько воздушных целей над Чебоксарами. Местные власти пока никак не комментировали эту информацию. Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали.
Ранее ВСУ в очередной раз обстреляли Белгород. В течение ночи по городу нанесли несколько ударов с использованием ракетной системы залпового огня HIMARS.
