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В ходе подготовки к украинскому контрнаступлению российские военные в зоне СВО создали сплошную линию противотанковых рвов, которую противник не сумел преодолеть. Об этом пишет ТАСС.
Соответствующие подробности сообщил начальник инженерных войск 58-й общевойсковой армии, Герой России Залибек Умаев. Он отметил, что система инженерных заграждений наилучшим образом работает в совокупности с другими элементами.
Герой России добавил, что ВСУ смогли лишь пройти по участку фронта длиной около 6 километров и 3 — 4 километра в глубину. Также Умаев заметил, что российские военные выполняют задачи в зоне спецоперации с оглядкой на применение FPV-дронов. Появление таких дронов влияет на тактику боевых действий, в том числе и на работу инженерных подразделений.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«На запорожском направлении была создана многоэшелонированная система противотанковой обороны, что оправдало себя в последующем», — заявил полковник.
Герой России добавил, что ВСУ смогли лишь пройти по участку фронта длиной около 6 километров и 3 — 4 километра в глубину. Также Умаев заметил, что российские военные выполняют задачи в зоне спецоперации с оглядкой на применение FPV-дронов. Появление таких дронов влияет на тактику боевых действий, в том числе и на работу инженерных подразделений.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова