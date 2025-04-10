Умер известный украинский комик Александр Чечун, воевавший за ВСУ

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Умер известный украинский комик, участник команды «Стадион Дубрава» из юмористического шоу «Лига смеха» Александр Чечун, который с 2022 года принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщают украинские СМИ.
«Участник команды "Стадион Дубрава" из юмористического шоу "Лига смеха" Александр Чечун скончался», — говорится в сообщении.
Известно, что он вступил в ряды ВСУ в 2022 году и воевал против ВС РФ. По словам супруги Чечуна, Ольги Гриценюк, юморист скончался от последствий тяжелого ранения, которое он получил почти год назад на поле боевых действий. Женщина уточнила, что мужчина долго лечился и проходил реабилитацию.
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