«Надеюсь, навеки»: живущий в США писатель Дмитрий Быков* назвал условие для возвращения в Россию

Дмитрий Быков* (фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)
Писатель и журналист Дмитрий Быков* в 2022 году эмигрировал в США, где проживает по сей день. Публицист раскрыл, в каком случае может вернуться в Россию.
57-летний Быков* подчеркнул, что его возвращение будет оседлым, поскольку вернутся он намерен уже «навеки» – на Востряковское кладбище в Москве. Об этом педагог сообщил в интервью в YouTube-шоу «На привале».
Также писатель прокомментировал решение администрации президента США Дональда Трампа ужесточить меры в отношении нелегальных мигрантов. Быков* признался, что боится потерять дом. Стать бездомным – это один из его главных страхов.
В конце марта Быков лишился ИП в России. По данным СМИ, он сам стал инициатором ликвидации юрлица, подав соответствующее заявление в ФНС РФ. Документ был принят и 29 марта ИП ликвидировали.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Также писатель прокомментировал решение администрации президента США Дональда Трампа ужесточить меры в отношении нелегальных мигрантов. Быков* признался, что боится потерять дом. Стать бездомным – это один из его главных страхов.
В конце марта Быков лишился ИП в России. По данным СМИ, он сам стал инициатором ликвидации юрлица, подав соответствующее заявление в ФНС РФ. Документ был принят и 29 марта ИП ликвидировали.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова