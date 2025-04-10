В Подмосковье обяжут брать на работу ветеранов боевых действий в рамках квот

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Депутаты Мособлдумы приняли в первом чтении законопроект об обязательном трудоустройстве ветеранов боевых действий в рамках квотирования рабочих мест. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«Помощь с трудоустройством воинам, вернувшимся из зоны спецоперации, – одна из задач, которые ставит перед нами президент. Стараемся выполнять это поручение. У нас, например, запущена кадровая региональная программа «Герои Подмосковья» для военных, которые хотят попробовать себя в органах государственной и муниципальной власти, а также в госкомпаниях. Однако параллельно нужно делать упор на востребованные рабочие специальности, чтобы ветераны СВО могли получить необходимые знания и пойти на работу на предприятие», – подчеркнул спикер регионального парламента Игорь Брынцалов.Планируется, что нововведения будут распространяться на работодателей с численностью работников более 200 человек. Изменения могут затронуть свыше 400 предприятий Московской области.
Читайте также:
Мотоциклисты, владельцы электромобилей и многодетные смогут парковаться в Подмосковье бесплатно
В Подмосковье с начала года уже открыли три школы и шесть детских садов
Мособлдума ограничила продажу алкоголя в летних кафе
Лора Луганская