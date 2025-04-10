В Подмосковье обяжут брать на работу ветеранов боевых действий в рамках квот

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Депутаты Мособлдумы приняли в первом чтении законопроект об обязательном трудоустройстве ветеранов боевых действий в рамках квотирования рабочих мест. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.