Умер журналист «Комсомольской правды» Михаил Антонов
Скончался радиожурналист «Комсомольской правды» Михаил Антонов. Об этом сообщили его коллеги по цеху в четверг, 3 июля. Некролог опубликован в Telegram-канале издания.
«Умер Михаил Антонов. Миша был не просто голосом радио «КП». Он был и навсегда останется душой нашей радиостанции. Именно Антонов 16 февраля 2009 года на частоте 97.2 FM произнес: «Здравствуйте-здравствуйте, друзья в эфире радио «Комсомольская правда», — сказано в публикации.В посте говорится, что журналист окончил медучилище, служил в Чечне в медроте и работал фельдшером. Его голос звучал в радиопрограммах «Настоящий хит-парад», «Дежавю», «Был бы повод».
Коллеги Михаила Антонова добавили, что он работал с резонансными темами и с авторскими проектами. Именно он был в эфире в пять утра, когда началась спецоперация на Украине 24 февраля 2022 года.