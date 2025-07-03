SHOT: дроны-камикадзе атаковали здание ТЦК в Полтаве, есть пострадавшие

03 июля 2025, 11:09

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Полтаве дроны-камикадзе атаковали здание территориального центра комплектования (ТЦК), который выполняет функции военкомата. Как сообщает телеграм-канал SHOT, удары были нанесены БПЛА «Герань-2».





На месте работают более десяти бригад скорой помощи, есть пострадавшие среди сотрудников учреждения. Отмечается, что полтавский ТЦК известен особенно жесткими методами работы, что вызывает недовольства со стороны местных жителей.

«В соцсетях украинцы много жаловались на их бесчеловечные отловы», — говорится в публикации.