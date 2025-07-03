CBS: Украина и другие страны лишились приоритета в получении помощи от США
Приоритета в получении помощи от США лишилась Украина и ряд других государств, передает телеканал CBS в четверг, 3 июля. Журналисты сослались на чиновника американской администрации.
«Некоторые другие страны также прошли через «изменение классификации», что означает, что их приоритетность при получении оружия и боеприпасов из США снизилась», — сказано в публикации.Конкретные государства чиновник называть не стал, как и уточнять, сколько продлится приостановка военной помощи Киеву. Во вторник обозреватели Politico написали, что США прекратили поставки зенитных ракет и прочих снарядов Украине. В материале говорилось об опасениях американской стороны по поводу сокращения оружейных запасов. Представитель Белого дома Тэмми Брюс подчеркивала, что остановка поставок не означает полного прекращения помощи Киеву.