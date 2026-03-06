«С позволения ЕС»: В России рассказали, для чего Зеленский публично унижает Орбана
Дипломат Долгов: Зеленский публично угрожает Орбану по просьбе ЕС
Владимир Зеленский откровенно угрожает премьер-министру Венгрии Виктору Орбану с разрешения союзников Украины из Евросоюза. Так считает посол по особым поручениям, дипломат Константин Долгов.
Напомним, Зеленский пригрозил дать украинским военным контакты Орбана, чтобы они поговорили с ним «на своем языке», если он продолжит блокировать транш ЕС для ВСУ.
Долгов пояснил, что Орбан принципиально подходит к защите национальных интересов Венгрии, особенно в преддверии выборов, которые состоятся в апреле. Поэтому он поднимает вопросы, связанные с обеспечением страны нефтью.
«Естественно, подобная позиция не нравится Зеленскому. Однако откровенно хамски он себя ведет исключительно с позволения других стран Евросоюза», — заявил Долгов в разговоре с «Газетой.Ru».
По его словам, страны ЕС, которых Орбан не устраивает в качестве лидера Венгрии, руками Зеленского хотят повлиять на его предвыборный рейтинг, поэтому и позволяют ему открыто унижать венгерского премьера и угрожать ему.
Долгов добавил, что эта история демонстрирует лицо ЕС, который должен защищать своих членов, однако на Венгрию такое правило не распространяется.