06 марта 2026, 17:26

Дипломат Долгов: Зеленский публично угрожает Орбану по просьбе ЕС

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский откровенно угрожает премьер-министру Венгрии Виктору Орбану с разрешения союзников Украины из Евросоюза. Так считает посол по особым поручениям, дипломат Константин Долгов.





Напомним, Зеленский пригрозил дать украинским военным контакты Орбана, чтобы они поговорили с ним «на своем языке», если он продолжит блокировать транш ЕС для ВСУ.



Долгов пояснил, что Орбан принципиально подходит к защите национальных интересов Венгрии, особенно в преддверии выборов, которые состоятся в апреле. Поэтому он поднимает вопросы, связанные с обеспечением страны нефтью.





«Естественно, подобная позиция не нравится Зеленскому. Однако откровенно хамски он себя ведет исключительно с позволения других стран Евросоюза», — заявил Долгов в разговоре с «Газетой.Ru».