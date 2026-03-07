Над Рязанской областью сбили девять дронов ВСУ, обломки повредили кровлю дома
Ночью 7 марта силы противовоздушной обороны России уничтожили девять беспилотных летательных аппаратов над территорией Рязанской области. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в своём Telegram-канале.
По словам главы области, в результате падения обломков одного из сбитых дронов повреждения получила кровля частного жилого дома. Предварительные сведения свидетельствуют об отсутствии пострадавших. В настоящий момент сотрудники оперативных служб работают на месте происшествия. Как уточнил Малков, специалисты оценивают масштабы причинённого ущерба.
Отмечается, что российские силы ПВО минушей ночью уничтожили пять БПЛА ВСУ в небе над Тульской областью. В материале «Радио 1» рассказываем все последние новости СВО на 7 марта.
