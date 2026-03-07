Над регионами России за ночь сбили 124 украинских БПЛА
Средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь над регионами РФ 124 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.
Над Брянской областью сбили 29 беспилотных летательных аппаратов, над Орловской — 15, над Белгородской — 11, над Рязанской — девять, над Калужской — восемь, над Воронежской — семь. В Курской, Ростовской, Волгоградской областях и в Республике Крым ликвидировали по шесть беспилотников.
Над Тульской и Самарской областями уничтожили по пять БПЛА. Над Липецкой областью перехватили три дрона, над Московским регионом — также три, из которых один направлялся на Москву. Над Саратовской и Ульяновской областями сбили по два беспилотника, а над Ивановской — один.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
