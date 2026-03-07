Над регионами России за ночь сбили 124 украинских БПЛА

07 марта 2026, 07:59

Силы ПВО ночью уничтожили 124 дрона ВСУ над регионами РФ

Фото: iStock/e-crow

Средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь над регионами РФ 124 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.