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Скандальный закон о тотальной мобилизации принят на Украине

«Страна.ua»: Закон об ужесточении мобилизации принят на Украине во втором чтении
11 апреля 2024, 12:26
Фото: IStock/Oleg Elkov

Фото: IStock/Oleg Elkov

На Украине приняли закон об ужесточении мобилизации, пишет «Страна.ua».
По данным Telegram-канала, за него проголосовали 283 народных депутата. К проекту закона о мобилизации подали рекордное число правок — более 4,2 тысячи. Предлагалось прописать четкие сроки демобилизации военных, многие из которых находятся на фронте уже два года. Однако накануне внесения документа на рассмотрение в парламент из документа исключили вопрос демобилизации и вынесли его отдельно.

Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника.



Кроме этого, проект закона обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы.

В начале апреля президент Украины подписал закон о снижении минимального возраста мобилизации. Теперь жители страны могут оказаться на фронте с 25 лет, а не с 27.

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#всу
#закон
#мобилизация
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В США пришли в ужас от мощного российского оружия
MWM: ВС РФ применяют уникальные огнеметные системы ТОС-1 и ТОС-2 в зоне СВО
11 апреля 2024, 13:50

Фото: Минобороны РФ

В зоне спецоперации российская армия успешно использует уникальные тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» и ТОС-2 «Тосочка» для нейтрализации наземных сил украинской армии, пишет 11 апреля американское издание Military Watch Magazine.
Как отмечают эксперты издания, эти оружейные системы идеально подходят для уничтожения вражеских сил, находящихся на укрепленных позициях, и способны эффективно разрушать здания, укрытия, траншеи и другие укрепления, присутствующие в зоне боевых действий.

Термобарические боеприпасы, используемые в ТОС-1А «Солнцепек», действуют следующим образом: они распыляют газообразное облако химических веществ в воздухе, которое затем детонирует вакуумным зарядом, создавая мощный взрыв с ударной волной. Эта волна, как отмечает автор публикации, высасывает воздух из закрытых пространств. Кроме того, издание подчеркивает, что в настоящее время эти огнеметные системы успешно дополняются авиационными бомбами ОДАБ-500, сбрасываемыми с истребителей для уничтожения военных позиций украинских вооруженных сил.

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#взрыв
#эксперты
#боеприпасы
#воздух
#всу
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Пленный спецназовец ВСУ обвинил британцев в предоставлении устаревших данных
11 апреля 2024, 13:22

Фото: istockphoto/Prostock-Studio

Во время ликвидации украинского десанта на Тендровской косе в Херсонской области, спланированного британскими инструкторами, в плен попал старший сержант 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ Евгений Горин. На допросе он высказал мнение, что спецслужбы Великобритании предоставили им устаревшую информацию.
«Я могу сделать вывод, что предоставляемая британскими спецслужбами нам информация была неактуальна, либо же нас заранее ввели в заблуждение», — сказал пленный спецназовец.

Ранее он рассказал о подготовке, которую проходил на военной базе неподалёку от города Солсбери в Великобритании и назвал имена инструкторов, непосредственно готовивших украинцев к высадке в Херсонской области.

Десант ВСУ был уничтожен сотрудниками ФСБ и российскими военными при попытке высадки на Тендровской косе. Боец 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ попал в плен. Этот центр курируется подразделением специальной лодочной службы Королевской морской пехоты Великобритании (Special boat service, SBS). Это свидетельствует о прямой вовлечённости Великобритании в украинский конфликт.

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#конфликт
#имена
#фсб
#информация
#всу
#великобритания
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Пленный спецназовец ВСУ рассказал о подготовке на базе Солсбери в Британии
11 апреля 2024, 13:18

Фото: istockphoto/Wirestock

Во время ликвидации украинского десанта на Тендровскую косу в Херсонской области, спланированного британцами, в плен был взят старший сержант 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ Евгений Горин. Он рассказал, как проходил специальную подготовку на военной базе Five Rifles в Солсбери, Великобритания.
Он назвал имена британских инструкторов, непосредственно готовивших десантников к высадке в Херсонской области.

«Вот это Эдвин. Это Эндрю. Вот здесь на дальнем фоне стоит Крейг. Это британские инструкторы, которые занимались с нами в Великобритании», — сказал Горин, указывая на фото, где изображены англичане.

ФСБ и российские военные пресекли попытку высадки десанта на Тендровской косе. Диверсанты были уничтожены, а сержант 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ попал в плен. Деятельность этого центра курируется и направляется подразделением специальной лодочной службы королевской морской пехоты Великобритании (Special Boat Service, SBS). Это свидетельствует о прямой вовлечённости Великобритании в конфликт на Украине.

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#военные
#конфликт
#имена
#фсб
#фото
#всу
#великобритания
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Трипольская ТЭС под Киевом полностью уничтожена
11 апреля 2024, 12:41

Фото: IStock/sarawutk

Трипольская ТЭС под Киевом полностью уничтожена, пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на «Центрэнерго Украины».
Уточняется, что уничтожение Трипольской ТЭС произошло в результате утренней атаки ВС РФ. На предприятии произошел пожар в турбинном цехе. Утверждается, что работники ТЭС не пострадали.

Трипольская ТЭС — самая мощная теплоэлектростанция в Киевской области. После вывода из эксплуатации Чернобыльской АЭС, Трипольская ТЭС была крупнейшим энергогенерирующим объектом в Киевской области. Она поставляла электроэнергию в Житомирскую, Киевскую и Черкасскую области.

В четверг координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе по объекту в Киевской области. Кроме того, в Киевской областной администрации сообщили о поражении объекта критической инфраструктуры.

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#всу
#вс рф
#спецоперация
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Пресечена спланированная Британией высадка десанта на Тендровскую косу
11 апреля 2024, 12:31

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

ФСБ совместно с ВС РФ пресекли попытку высадки украинского десанта на Тендровскую косу в Херсонской области. В подготовке операции ВСУ участвовали инструкторы британского спецназа.
Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, была получена упреждающая информация о подготовке операции по высадке десанта ВСУ, подготовленной и спланированной британскими кураторами. В ходе боевого столкновения украинская диверсионная группа была уничтожена. Старший сержант 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ был взят в плен. Он и рассказал об участии британцев в подготовке десанта.

Деятельность указанного центра курируется подразделением специальной лодочной службы Королевской морской пехоты Великобритании (Special boat service, SBS). Это свидетельствует о прямой вовлечённости Великобритании в украинский конфликт, подчеркнули в ЦОС.

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#конфликт
#фсб
#операции
#информация
#всу
#рф
#великобритания
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Подземные газохранилища попали под обстрел на Украине
11 апреля 2024, 11:41

Фото: iStock/alexmak72427

Два подземные газохранилища попали под обстрел на Украине, сообщает «Нафтогаз».
Как заявляет компания в своём Telegram-канале, подземные хранилища газа (ПХГ) были атакованы 11 апреля. При этом сами объекты продолжают работать. На данный момент специалисты работают над устранением последствий ударов по газохранилищам.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике бойцы Росгвардии обнаружили тайник с оружием и боеприпасами. Схрон устроили боевики ВСУ при отступлении.

Взрывоопасные предметы уничтожили на месте с помощью накладного заряда. Оружие поступит в арсеналы ВС РФ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#газ
#обстрел
#вс рф
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В ДНР бойцы Росгвардии обнаружили и уничтожили схрон ВСУ с оружием
11 апреля 2024, 11:32

Фото: istockphoto/Dmitry Belyaev

В Донецкой Народной Республике бойцы Росгвардии обнаружили тайник с оружием и боеприпасами. Схрон устроили боевики ВСУ при отступлении.
Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, в тайнике были обнаружены пять автоматов Калашникова (АКС-74), 12 запалов для гранат ударно-дистанционного запала (УДЗ), две ручные гранаты (РГН), тротиловые шашки, а также взрывчатое вещество, скорее всего, тротил для их изготовления.

Все взрывоопасные предметы были уничтожены на месте с помощью накладного заряда. Оружие поступит в российские арсеналы. Это далеко не первый случай, когда сотрудники Росгвардии находят тайники с оружием и боеприпасами, оставленные ВСУ. Ранее схроны были обнаружены на территории Херсонской и Запорожской областей.

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#оружие
#сотрудники
#всу
#боеприпасы
#граната
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Пентагон пытается помешать российским военным пользоваться Starlink
Пентагон работает над тем, чтобы не допустить использования Starlink военными РФ
11 апреля 2024, 11:25

Фото: istockphoto/3DSculptor

Министерство обороны США активно направляет свои усилия, чтобы помешать российскими военными использовать систему спутниковой интернет-связи Starlink, пишет Defence One со ссылкой на помощника главы Пентагона Джона Пламба.
Starlink представляет собой новое поколение спутниковой сети, обеспечивающей широкополосный доступ в интернет в любой точке мира. Ранее в СМИ появлялась информация о продаже компанией SpaceX терминалов спутникового интернета в Россию, однако сам Илон Маск опроверг это утверждение, подчеркнув, что терминалы не передавались ни прямо, ни косвенно России, и все слухи об этом являются ложью.

В свою очередь Пламб подтвердил сотрудничество Пентагона с Украиной и SpaceX с целью предотвращения использования Россией спутниковой интернет-связи. Он добавил, что военное ведомство США не имеет возможности принудить SpaceX прекратить обслуживание комплексов Starlink, находящихся в России. Пламб утверждает, что Россия приобретает спутники на черном рынке.

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#россия
#интернет
#сотрудничество
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#всу
#илон маск
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Появилось видео пожара на одной из крупнейших ТЭС Украины после удара ВС РФ
Нанесён удар по Бурштыну с ТЭЦ, питающей Ивано-Франковскую область, видео
11 апреля 2024, 11:24

Фото: iStock/PavelRodimov

ВС РФ нанесли удар по энергетическому объекту Украины в Запорожье. Видео с последствиями атаки опубликовал телегрм-канал «Shot».
Прежде о пожаре на крупней ТЭЦ в городе Буртыш сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев изданию РИА Новости.Он рассказал, что российские войска нанесли удар по энергетическому объекту Украины, который обеспечивает не только Ивано-Франковскую, но и соседние области.


Прежде стало известно, что российские военные нанесли удар по румынским наёмникам ВСУ в Одесской области.

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#тэц
#удар
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#украина
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