Скандальный закон о тотальной мобилизации принят на Украине

Фото: IStock/Oleg Elkov
На Украине приняли закон об ужесточении мобилизации, пишет «Страна.ua».
По данным Telegram-канала, за него проголосовали 283 народных депутата. К проекту закона о мобилизации подали рекордное число правок — более 4,2 тысячи. Предлагалось прописать четкие сроки демобилизации военных, многие из которых находятся на фронте уже два года. Однако накануне внесения документа на рассмотрение в парламент из документа исключили вопрос демобилизации и вынесли его отдельно.
Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника.
Кроме этого, проект закона обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы.
В начале апреля президент Украины подписал закон о снижении минимального возраста мобилизации. Теперь жители страны могут оказаться на фронте с 25 лет, а не с 27.
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Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника.
Кроме этого, проект закона обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы.
В начале апреля президент Украины подписал закон о снижении минимального возраста мобилизации. Теперь жители страны могут оказаться на фронте с 25 лет, а не с 27.
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Алёна Самарева