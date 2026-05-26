Успешные подмосковные практики будут реализовывать на федеральном уровне

оригинал А. Воробьёв (слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв принял участие в заседании Совета законодателей Центрального федерального округа. Оно прошло под руководством полпреда президента в ЦФО Игоря Щёголева.





Участники обсудили самые успешные региональные практики и возможность их реализации на федеральном уровне. Среди главных тем – поддержка участников спецоперации и их семей, демография, развитие цифровых технологий и молодёжного парламента.

«Встреча организована для того, чтобы и законодательная, и исполнительная власть понимали приоритеты, вызовы, и успешно с ними справлялись. ЦФО – это 18 регионов, где проживают 40 миллионов человек. Это требует особого отношения, поддержки и взаимодействия. Считаю, что и на уровне губернаторов, и на уровне парламентов мы должны обязательно обмениваться информацией, касается ли это отдыха детей или помощи нашим героям. Мы считаем эту работу для себя первостепенной. Надеемся, что площадка Совета законодателей станет хорошим местом для обмена опытом. Нам очень приятно, что для проведения встречи в этот раз выбрали Подмосковье», – приветствовал Воробьёв участников совета.

«В парламентской работе ключевое место по-прежнему занимают вопросы поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Первостепенное значение сегодня также имеет демографическая повестка. В центре нашего внимания – и укрепление здоровья женщин в Центральной России, а также поддержка ответственного ведения бизнеса», – перечислил Щёголев.