Успешные подмосковные практики будут реализовывать на федеральном уровне
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв принял участие в заседании Совета законодателей Центрального федерального округа. Оно прошло под руководством полпреда президента в ЦФО Игоря Щёголева.
Участники обсудили самые успешные региональные практики и возможность их реализации на федеральном уровне. Среди главных тем – поддержка участников спецоперации и их семей, демография, развитие цифровых технологий и молодёжного парламента.
«Встреча организована для того, чтобы и законодательная, и исполнительная власть понимали приоритеты, вызовы, и успешно с ними справлялись. ЦФО – это 18 регионов, где проживают 40 миллионов человек. Это требует особого отношения, поддержки и взаимодействия. Считаю, что и на уровне губернаторов, и на уровне парламентов мы должны обязательно обмениваться информацией, касается ли это отдыха детей или помощи нашим героям. Мы считаем эту работу для себя первостепенной. Надеемся, что площадка Совета законодателей станет хорошим местом для обмена опытом. Нам очень приятно, что для проведения встречи в этот раз выбрали Подмосковье», – приветствовал Воробьёв участников совета.
Одна из его ключевых тем – поддержка ветеранов СВО. В Подмосковье, помимо 41 федеральной меры, действуют 36 региональных, многие из которых доступны онлайн. Для реабилитации ветеранов работают три профильных центра – им. Мещерякова, «Ясенки» и «Протэкс». Туда приезжают специалисты из разных регионов для применения уникальных методик. В регионе налажен алгоритм трудоустройства – Кадровый центр сопровождает ветеранов на всех этапах, включая переобучение и привлечение работодателей.
Законодатели Московской области активно решают вопросы на своём уровне, принимая законы, улучшающие жизни ветеранов. Они также помогают собирать и отправлять гуманитарную помощь на передовую и в новые регионы, решать бытовые, социальные и юридические вопросы бойцов и их близких.
«В парламентской работе ключевое место по-прежнему занимают вопросы поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Первостепенное значение сегодня также имеет демографическая повестка. В центре нашего внимания – и укрепление здоровья женщин в Центральной России, а также поддержка ответственного ведения бизнеса», – перечислил Щёголев.
Другой темой заседания стало вовлечение молодёи в парламентскую деятельность. Мособлдума во главе с Игорем Брынцаловым много лет поддерживает это направление. Тысячи выпускников молодёжных советов с 2010 года уже заняли посты в местных администрациях и региональной власти. В регионе готовят кадры, которые знают проблемы своих городов изнутри. Задача – дать молодым лидерам знания, чтобы они могли защищать интересы жителей и развивать свои территории.
Перед началом заседанием Совета законодателей ЦФО участники познакомились с работой Центра управления регионом и практикой проведения выездных администраций в Подмосковье. Эти два инструмента призваны сделать коммуникацию между властью и жителями максимально быстрой и эффективной.