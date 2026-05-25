Губернатор Воробьёв наградил тренеров училища олимпийского резерва в Чехове
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поговорил с воспитанниками и тренерами училища олимпийского резерва в Чехове. Он также осмотрел местный музей спорта и вручил награды тренерам, подготовившим победителей соревнований разного уровня.
В этом году воспитанники училища впервые взяли золото на всех первенствах России по гандболу во всех четырёх возрастных группах – до 17, 18, 19 и 22 лет, а также выиграли первенство по водному поло среди юношей до 17 лет.
«Всегда очень приятно приезжать в спортивный город Чехов. Мы радуемся вашим победам. Стабильность выступлений чеховских спортсменов хорошо известна. Спасибо директору училища олимпийского резерва Татьяне Геннадьевне Подорожной за то, что вы этим живёте, объединяете лучших педагогов, тренеров. Спасибо, что в Чехове есть талисман – человек, который вдохновляет, который воспитывает, всегда может дать совет – Владимир Салманович Максимов», – сказал Воробьёв.Училище олимпийского резерва №4 в Чехове было основано около 20 лет назад для подготовки чемпионов по гандболу. А в 2014 году учреждение расширило профиль и сейчас является центром не только по гандболу, но и по водному поло, синхронному плаванию, боксу и другим видам спорта. В УОР обучаются около 200 студентов.
«Здорово, что база, которая строилась специально для гандбола, сегодня приняла и другие виды спорта – художественную гимнастику, синхронное плавание. Прекрасные условия для тренировок и комфортное общежитие дают свои плоды — у всех команд отличные результаты. Уверен, эти успехи будут только множиться», – сказал президент и главный тренер гандбольного клуба «Чеховские медведи» Владимир Максимов
В училище олимпийского резерва работают 18 тренеров, большинство – высшей категории. Там также трудятся 24 преподавателя, которые готовят будущих учителей физкультуры.
За всё время УОР подготовило более 1000 спортсменов. Среди тех, кто представлял Россию на международных соревнованиях, – пятикратная чемпионка мира по синхронному плаванию Вероника Калинина, синхронисты Кристина Аверина, Михаил Васильев, Валерия Плеханова, гимнастка Анна Батасова. Сейчас 48 выпускников училища входят в сборные России. А в составе «Чеховских медведей» выступают девять игроков, вышедших из стен училища.
При училище работает музей «Верность спорту храня». В нём представлено более 2000 экспонатов – личные вещи легендарных атлетов и редкие трофеи.
«Наш музей рождался постепенно. Сначала это была экспозиция народных промыслов. Мы хотели, чтобы наши воспитанники, выезжая на международные старты, знали историю Гжели и Хохломы и могли достойно представлять культуру России. Но со временем спорт взял верх. У нас есть по-настоящему уникальные реликвии – например, плед с Олимпиады в Мехико 1968 года. Игры проходили на высокогорье, спортсменам выдавали такие пледы, чтобы они не мёрзли. Мы этот экспонат восстанавливали вручную, боясь повредить старую ткань», – рассказала директор училища Татьяна Подорожная.
В музее можно увидеть и артефакты мирового уровня, такие, как футбольный мяч с автографами сборной Португалии образца чемпионата мира 2018 года, стенд, посвящённый легендам хоккея – Владиславу Третьяку, Игорю Ларионову и Сергею Макарову.