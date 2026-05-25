Губернатор Воробьёв наградил тренеров училища олимпийского резерва в Чехове

25 мая 2026, 16:01

оригинал В. Максимов, А. Воробьёв и Т. Подорожная

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поговорил с воспитанниками и тренерами училища олимпийского резерва в Чехове. Он также осмотрел местный музей спорта и вручил награды тренерам, подготовившим победителей соревнований разного уровня.





В этом году воспитанники училища впервые взяли золото на всех первенствах России по гандболу во всех четырёх возрастных группах – до 17, 18, 19 и 22 лет, а также выиграли первенство по водному поло среди юношей до 17 лет.

«Всегда очень приятно приезжать в спортивный город Чехов. Мы радуемся вашим победам. Стабильность выступлений чеховских спортсменов хорошо известна. Спасибо директору училища олимпийского резерва Татьяне Геннадьевне Подорожной за то, что вы этим живёте, объединяете лучших педагогов, тренеров. Спасибо, что в Чехове есть талисман – человек, который вдохновляет, который воспитывает, всегда может дать совет – Владимир Салманович Максимов», – сказал Воробьёв.

«Здорово, что база, которая строилась специально для гандбола, сегодня приняла и другие виды спорта – художественную гимнастику, синхронное плавание. Прекрасные условия для тренировок и комфортное общежитие дают свои плоды — у всех команд отличные результаты. Уверен, эти успехи будут только множиться», – сказал президент и главный тренер гандбольного клуба «Чеховские медведи» Владимир Максимов

«Наш музей рождался постепенно. Сначала это была экспозиция народных промыслов. Мы хотели, чтобы наши воспитанники, выезжая на международные старты, знали историю Гжели и Хохломы и могли достойно представлять культуру России. Но со временем спорт взял верх. У нас есть по-настоящему уникальные реликвии – например, плед с Олимпиады в Мехико 1968 года. Игры проходили на высокогорье, спортсменам выдавали такие пледы, чтобы они не мёрзли. Мы этот экспонат восстанавливали вручную, боясь повредить старую ткань», – рассказала директор училища Татьяна Подорожная.