Песков: США, как посредник по Украине, сейчас заняты другими вопросами

02 апреля 2026, 14:25

Фото: iStock/sb2010

США, как посредник в урегулировании конфликта на Украине, на сегодняшний день заняты другими проблемами. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков корреспонденту RT Мохаммаду Кассабу.





2 апреля помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию поставлены на паузу. Тем не менее, по его словам, американская сторона продолжает контакты с Москвой по этому вопросу.



Песков подтвердил, что в двусторонних российско-американских отношениях идут «самостоятельные процессы», которые будут продолжаться.





«Американцы, как страна-посредник, сейчас заняты, у них другие проблемы, которыми они занимаются», — приводит RT слова Пескова.