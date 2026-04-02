«И в выходные, и в праздники»: Депутат оценил идею Зеленского о перемирии

02 апреля 2026, 14:26

Депутат Журавлев: громить ВСУ нужно и в выходные, и в праздники

Фото: istockphoto/IherPhoto

Россия больше не доверяет обещаниям Киева о перемирии, и передышки Владимиру Зеленскому давать нельзя.





Об этом заявил NEWS.ru первый зампред оборонного комитета Госдумы Алексей Журавлев. По его словам, главарь киевского режима стремится использовать паузу в боевых действиях для восстановления и перегруппировки ВСУ.





«Но ничего подобного давать Зеленскому больше нельзя. [Нужно] громить [ВСУ] и в выходные, и в праздники», — сказал собеседник.