«И в выходные, и в праздники»: Депутат оценил идею Зеленского о перемирии
Россия больше не доверяет обещаниям Киева о перемирии, и передышки Владимиру Зеленскому давать нельзя.
Об этом заявил NEWS.ru первый зампред оборонного комитета Госдумы Алексей Журавлев. По его словам, главарь киевского режима стремится использовать паузу в боевых действиях для восстановления и перегруппировки ВСУ.
«Но ничего подобного давать Зеленскому больше нельзя. [Нужно] громить [ВСУ] и в выходные, и в праздники», — сказал собеседник.
Ранее украинский политик заявлял, что Киев открыт к пасхальному перемирию и готов к любым компромиссам, предложенным Россией, кроме тех, которые затрагивают достоинство и суверенитет Украины. Вместе с тем накануне в Кремле объяснили, как Зеленский мог бы остановить горячую фазу конфликта на Украине.