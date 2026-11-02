Welt: Зеленскому приходится регулярно выпрашивать боеприпасы у западных партнёров
Владимир Зеленский вынужден регулярно выпрашивать помощь для Украины у западных партнёров на фоне изменения их политики. Об этом заявил корреспондент телеканала Welt в Киеве Кристофф Ваннер.
По его словам, Зеленскому приходится постоянно обращаться к различным западным союзникам, чтобы получить хотя бы какое-то количество боеприпасов. Однако этого «совершенно недостаточно», особенно с приближением зимы.
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Ваннер также прокомментировал требования Зеленского к США, связанные с системами ПВО Patriot. Журналист подчеркнул, что даже якобы оптимистичная новость о поставках 500 ракет к 2030 году не решает текущих проблем Киева.
«Естественно, возникает вопрос: если новая крупная партия ожидается только к 2030 году, то что делать этой зимой?» — сказал Ваннер.Ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон сделал резонансное заявление, допустив высокую вероятность физической ликвидации Владимира Зеленского. Подробности читайте в материале «Радио 1».