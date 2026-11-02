02 ноября 2026, 04:50

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский вынужден регулярно выпрашивать помощь для Украины у западных партнёров на фоне изменения их политики. Об этом заявил корреспондент телеканала Welt в Киеве Кристофф Ваннер.





По его словам, Зеленскому приходится постоянно обращаться к различным западным союзникам, чтобы получить хотя бы какое-то количество боеприпасов. Однако этого «совершенно недостаточно», особенно с приближением зимы.





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«Естественно, возникает вопрос: если новая крупная партия ожидается только к 2030 году, то что делать этой зимой?» — сказал Ваннер.