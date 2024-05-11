В Авдеевке началась подготовка к отопительному сезону

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Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в Авдеевке уже началась подготовка к отопительному сезону. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам главы ДНР, в городе ведется работа по восстановлению жилых зданий. Пушилин подчеркнул, что в настоящее время уже готов мастер-план для данных работ.
Он добавил, что в регионе еще опасно и стреляют, однако при этом остаются жители, которые не собираются покидать это место. По этой причине работа и взаимодействие по обеспечению всем необходимым выстроены.
Речь также идёт и о восстановлении тех зданий, которые уже признаны пригодными к восстановлению, добавил Пушилин.
Ранее Пушилин сообщил о том, что необходимо восстановить историческую справедливость и освободить все русские города в ходе СВО.
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Глава ДНР Пушилин призвал освободить все русские города
Он добавил, что в регионе еще опасно и стреляют, однако при этом остаются жители, которые не собираются покидать это место. По этой причине работа и взаимодействие по обеспечению всем необходимым выстроены.
Речь также идёт и о восстановлении тех зданий, которые уже признаны пригодными к восстановлению, добавил Пушилин.
Ранее Пушилин сообщил о том, что необходимо восстановить историческую справедливость и освободить все русские города в ходе СВО.
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Екатерина Коршунова