Фото: сайт Кремля
Необходимо восстановить историческую справедливость и освободить все русские города в ходе СВО. С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил глава ДНР Денис Пушилин.
С 2014 года Россия не меняет свою позицию касаемо русских городов, в которых продолжают находиться наши люди. Конечно, часть населения введена в заблуждение украинской пропагандой, но большинство жителей являются русскими людьми, у которых есть родственники и в других регионах России. Поэтому российская сторона не может оставить эти города украинским нацистам, заявил Пушилин.
Он подчеркнул, что речь идёт о тех городах, которые в 2014 году выступили против переворота в Киеве. В частности, это Харьков, Одесса и Днепропетровск.
Говоря о мирных переговорах, Пушилин отметил, что точные сроки назвать невозможно из-за сложности ситуации. Однако то, что документы будут подписаны, – это точно.
В заключение Пушилин подчеркнул, что лично для него самым приемлемым исходом была бы полная капитуляция со стороны Украины.
Читайте также:
В ДНР допустили, что Запад «ликвидирует» Зеленского
Пушилин заявил о неминуемом освобождении Часов Яра
Российские военные освободили ещё один населённый пункт в ДНР
Он подчеркнул, что речь идёт о тех городах, которые в 2014 году выступили против переворота в Киеве. В частности, это Харьков, Одесса и Днепропетровск.
Говоря о мирных переговорах, Пушилин отметил, что точные сроки назвать невозможно из-за сложности ситуации. Однако то, что документы будут подписаны, – это точно.
В заключение Пушилин подчеркнул, что лично для него самым приемлемым исходом была бы полная капитуляция со стороны Украины.
Читайте также:
В ДНР допустили, что Запад «ликвидирует» Зеленского
Пушилин заявил о неминуемом освобождении Часов Яра
Российские военные освободили ещё один населённый пункт в ДНР
Анастасия Чинкова