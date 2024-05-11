В украинских Сумах и Одессе произошли взрывы

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В украинском городе Сумы и Одессе прогремели взрывы. Об этом информирует украинский телеканал «Общественное»
По данным источника, взрывы также прозвучали в Кривом Роге. Отмечается, что подобные сообщения поступают из Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской областях, а также с подконтрольных Украине территорий Запорожской и Херсонской областей.
Объявлена воздушная тревога. Иных подробностей о взрывах в настоящее время не приводится.
Ранее сообщалось, что российские военные за сутки уничтожили украинский дивизион зенитного ракетного комплекса американского производства Patriot на боевой позиции.
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Объявлена воздушная тревога. Иных подробностей о взрывах в настоящее время не приводится.
Ранее сообщалось, что российские военные за сутки уничтожили украинский дивизион зенитного ракетного комплекса американского производства Patriot на боевой позиции.
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Екатерина Коршунова