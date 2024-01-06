В Белгороде отменили ночные рождественские богослужения

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В Белгороде, а также в Белгородском районе и Шебекинском городском округе всенощных служб в ночь перед Рождеством в этом году не будет. Об этом сообщил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн.
Также священнослужитель добавил, что уже неоднократно посещал людей, получивших ранения после атак на город. Кроме того, стало известно, что жителей региона, погибших после обстрелов, Белгородская епархия готова отпевать без пожертвований, за свой счёт.
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Александр Бойцов