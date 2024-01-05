В Белгороде объявлена ракетная опасность

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В своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил о возможной угрозе ракетной опасности в региональной столице.
Гладков ранее сообщил о нескольких ракетных обстрелах Вооруженных сил Украины, затронувших Белгород, Шебекино и Грайворонские городские округа, а также территории нескольких районов в области.
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