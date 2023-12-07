В Белгородской области чеченские бойцы взорвали вышку связи

Фото: РИА Новости/ Сергей Мальгавко
Военные чеченского батальона «Запад-Ахмат» Министерства обороны России подорвали вышку связи в Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров.
По его словам, эту операцию необходимо было провести, чтобы лишить украинских военных связи и возможности вызвать подкрепление.
Кадыров также добавил, что подрыв вышки ретранслятора позволил чеченским бойцам оперативно перехватить инициативу и уничтожить силы украинской стороны.
В своём сообщении чеченский лидер поблагодарил всех бойцов и командиров отряда, участвовавших организации и проведении операции. Кадыров отметил, что всё было подготовлено грамотно, поэтому и имело такой исход.
Читайте также:
Кадыров призвал украинских военных не идти на смерть
Кадыров назвал дату окончания спецоперации на Украине
Сын Кадырова станет куратором батальона Шейха Мансура
Кадыров также добавил, что подрыв вышки ретранслятора позволил чеченским бойцам оперативно перехватить инициативу и уничтожить силы украинской стороны.
Читайте также:
Кадыров призвал украинских военных не идти на смерть
Кадыров назвал дату окончания спецоперации на Украине
Сын Кадырова станет куратором батальона Шейха Мансура
Анастасия Чинкова