31 марта 2026, 06:57

В ДНР на Добропольском направлении военнослужащий соединения морской пехоты, действующего в интересах группировки войск «Центр», шесть дней в одиночку вёл разведку в тылу ВСУ, хотя товарищи считали его пропавшим без вести. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на смелого бойца с позывным «Алтай».





Он объяснил, что при выдвижении на задачу попал под удар украинского дрона и получил осколочное ранение ноги. Техника загорелась, и даже командование решило, что «Алтай» не выжил. Однако боец сумел скрытно покинуть место атаки.





«Пока был дым, я переместился, затем вышел на связь, но понял, что нужно продолжать выполнение задачи», — уточнил он.