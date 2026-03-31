Морпех, которого считали пропавшим, почти неделю собирал разведданные о позициях ВСУ
В ДНР на Добропольском направлении военнослужащий соединения морской пехоты, действующего в интересах группировки войск «Центр», шесть дней в одиночку вёл разведку в тылу ВСУ, хотя товарищи считали его пропавшим без вести. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на смелого бойца с позывным «Алтай».
Он объяснил, что при выдвижении на задачу попал под удар украинского дрона и получил осколочное ранение ноги. Техника загорелась, и даже командование решило, что «Алтай» не выжил. Однако боец сумел скрытно покинуть место атаки.
«Пока был дым, я переместился, затем вышел на связь, но понял, что нужно продолжать выполнение задачи», — уточнил он.Двигаясь вглубь, военнослужащий несколько дней осторожно передвигался по вражеской территории, избегал столкновений и фиксировал расположение сил противника. Когда подошли российские подразделения, «Алтай» передал им координаты выявленных позиций ВСУ. Хотя изначально он заходил на задачу в роли штурмовика, в результате из бойца вышел отличный разведчик.