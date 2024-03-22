В Белгородском зоопарке умер лебедь, раненный при обстреле

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Белгородский зоопарк в Telegram-канале сообщил о смерти лебедя, который получил ранения в результате обстрела города.
Лебедь пострадал от осколков во время обстрела Белгорода во вторник. Ветеринары провели сложную операцию и внимательно следили за ее состоянием.
Несмотря на все усилия, белый лебедь скончался. В зоопарке осталась пара лебедей-шипунов, которые находятся в период гнездования.
Ранее также сообщалось о гибели ручной кенгуру по имени Гранди в результате обстрела зоопарка в Белгороде.
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Несмотря на все усилия, белый лебедь скончался. В зоопарке осталась пара лебедей-шипунов, которые находятся в период гнездования.
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Артем Кузьмин