В Белом доме отреагировали на пуск российской ракеты «Орешник»

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, выступая на брифинге перед журналистами, что запуск Россией ракеты средней дальности «Орешник» не повлияет на политику США в отношении Украины. По ее словам, Вашингтон не намерен сдерживаться и продолжит поддержку Киева.
В четверг президент России Владимир Путин сообщил об успешном испытании «Орешника». Ракета поразила промышленный комплекс в Днепропетровске, который производит ракетную технику. Этот объект был важным центром еще со времен СССР.
Жан-Пьер отметила, что США заранее уведомили Украину и своих союзников о запуске, чтобы те могли подготовиться. Она добавила, что администрация США не видит признаков готовности России применить ядерное оружие и располагает соответствующими данными.
Кроме того, США продолжат поставлять оружие Украине и ускорять его доставку. Пресс-секретарь подчеркнула, что Вашингтон останется приверженным своей стратегии поддержки Киева, несмотря на действия Москвы.
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Жан-Пьер отметила, что США заранее уведомили Украину и своих союзников о запуске, чтобы те могли подготовиться. Она добавила, что администрация США не видит признаков готовности России применить ядерное оружие и располагает соответствующими данными.
Кроме того, США продолжат поставлять оружие Украине и ускорять его доставку. Пресс-секретарь подчеркнула, что Вашингтон останется приверженным своей стратегии поддержки Киева, несмотря на действия Москвы.
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Мария Моисеева