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В Белом доме отреагировали на пуск российской ракеты «Орешник»

Белый дом: «Орешник» не окажет сдерживающего влияния на политику США
Фото: istockphoto/rarrarorro

Фото: istockphoto/rarrarorro

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, выступая на брифинге перед журналистами, что запуск Россией ракеты средней дальности «Орешник» не повлияет на политику США в отношении Украины. По ее словам, Вашингтон не намерен сдерживаться и продолжит поддержку Киева.
В четверг президент России Владимир Путин сообщил об успешном испытании «Орешника». Ракета поразила промышленный комплекс в Днепропетровске, который производит ракетную технику. Этот объект был важным центром еще со времен СССР.

Жан-Пьер отметила, что США заранее уведомили Украину и своих союзников о запуске, чтобы те могли подготовиться. Она добавила, что администрация США не видит признаков готовности России применить ядерное оружие и располагает соответствующими данными.



Кроме того, США продолжат поставлять оружие Украине и ускорять его доставку. Пресс-секретарь подчеркнула, что Вашингтон останется приверженным своей стратегии поддержки Киева, несмотря на действия Москвы.

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Россия пообещала предупреждать мирных граждан перед ударами «Орешником»
Путин: в случае применения «Орешника» Москва заранее предупредит мирных граждан
21 ноября 2024, 23:58

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Россия будет заранее предупреждать мирных жителей об ударах гиперзвуковыми системами, такими как «Орешник», по территории Украины. Об этом заявил президент Владимир Путин в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале Кремля.
По словам президента, информация о предстоящих ударах будет доступна не только гражданам Украины, но и иностранцам из дружественных стран, находящимся в опасных зонах. Он подчеркнул, что эти предупреждения будут публичными и открытыми.

Путин отметил, что публикация подобных данных не ставит под угрозу эффективность гиперзвуковых ракет, поскольку вражеские системы ПВО все равно не способны их перехватить.

Россия, таким образом, стремится минимизировать риски для гражданского населения, выбирая цели для поражения.

Ранее «Радио 1» сообщало, что президент Владимир Путин сделал важное заявление, комментируя обстановку в зоне спецоперации и недавние атаки на Россию с применением западного дальнобойного вооружения.

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В Белом доме отреагировали на пуск российской ракеты «Орешник»
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Слуцкий: Западу стоит понять, что он подводит мир к «ракетному кризису»
21 ноября 2024, 22:51

Леонид Слуцкий (Фото: kremlin.ru)

Леонид Слуцкий заявил, что страны Запада своими действиями подводят мир к новому «ракетному кризису», проинформировало ТАСС.
Председатель Комитета Государственной Думы по международным делам, руководитель Либерально-демократической партии России (ЛДПР) выразил мнение, что из-за действий Запада мир может настигнуть «ракетный кризис». Политический деятель добавил, что Соединённые Штаты Америки обнулили международные договорённости и подвели Европу, как и весь остальной мир, к очень опасной черте.

Ранее Белый дом заявил, что он не будет менять свою ядерную доктрину, невзирая на новые решения России такого рода. В США также сообщили, что в связи с ракетным ударом "Орешника" по одному из промышленных объектов в Днепропетровске, Вашингтон проводили консультации с Киевом и союзниками в последние дни, чтобы подготовиться.

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США не будет менять ядерную доктрину из-за новых решений РФ
21 ноября 2024, 22:34

Фото: iStock/ donfiore

Белый дом заявил, что не собирается менять свою ядерную доктрину, проинформировало ТАСС.
Соединённые Штаты Америки не будут менять свою ядерную доктрину, невзирая на новые решения Российской Федерации такого рода. Белый дом также сообщил, что в связи с ракетным ударом «Орешника» по одному из промышленных объектов в Днепропетровске, США проводили консультации с Украиной и союзниками в последние дни, чтобы подготовиться.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил об ударе по Украине новейшей ракетой «Орешник». В ночь на 21 ноября российская армия нанесла комбинированный удар по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске. Глава российского государства передал, что новые ракеты «Орешник» обладают скоростью до 10 махов (2,5–3 км в секунду), и противостоять такому оружию оппонент не сможет.

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Путин заявил об ударе по Украине новейшей ракетой «Орешник»: чем оружие опасно для Запада и почему никто не может его остановить
21 ноября 2024, 22:05

Фото: iStock/vadimrysev

В ночь на 21 ноября Вооруженные силы России нанесли комбинированный удар по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске, включая применение новой ракеты «Орешник». Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам. Он отметил, что этот удар стал ответом на атаки дальнобойного западного оружия по военным объектам России в Брянской и Курской областях. Подробнее о ракете, последствиях удара и реакции Запада расскажет «Радио 1».

Ракета «Орешник» — что известно


Владимир Путин заявил, что новые ракеты «Орешник» обладают скоростью до 10 махов (2,5–3 км в секунду), и противостоять такому оружию противник не в состоянии. Современные системы ПВО и разрабатываемые американцами системы ПРО в Европе не смогут перехватить такие ракеты.

Президент России отметил, что разработка ракет средней и меньшей дальности осуществляется в ответ на планы США по производству и развертыванию аналогичных вооружений в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он добавил, что испытания комплекса «Орешник» в боевых условиях проводятся как реакция на агрессивные действия стран НАТО.

Как сообщает телеграм-канал «Военная хроника», новый ракетный комплекс может быть сопоставим с советским подвижным грунтовым ракетным комплексом с твердотопливной двухступенчатой баллистической ракетой «Пионер». По данным портала, в зоне поражения вооружения все страны континентальной Европы, начиная с Польши и Прибалтики до Португалии, а также Великобритания. Примерное подлетное время «Орешника» до Великобритании – 19 минут, Польши – 8 минут, Бельгии – 14 минут, Германии – 11 минут.

Однако официально эта информация не подтверждена.

Картаполов прокомментировал видеообращение Путина
Картаполов прокомментировал видеообращение Путина


Куда был нанесен удар ракетой «Орешник»


По словам Владимира Путина, ударом «Орешника» на территории Украины поражён один из крупнейших и известных ещё со времён Советского Союза промышленных комплексов, который и сегодня производит ракетную технику. Напомним, СМИ ранее писали, что речь идет об украинском предприятии «Южмаш».

Путин подчеркнул, что решение о дальнейшем развертывании ракет будет зависеть от действий США и их союзников.

«Объекты для поражения в ходе будущих испытаний наших ракетных комплексов будут определяться исходя из угроз безопасности России», — заверил он.

Также президент пообещал, что в случае подготовки ударов с использованием систем «Орешник» по целям на Украине, Россия заранее уведомит мирных жителей и попросит граждан покинуть опасные зоны, поскольку «средств противодействия такому оружию на сегодняшний день не существует».


Фото: iStock/MikeMareen

Реакция Запада на ракету «Орешник»


Россия не наносила удары по Украине с использованием межконтинентальных баллистических ракет, сообщает ABC News со ссылкой на западного чиновника. По информации источника, украинские военнослужащие «на 95% уверены», что использовались МБР, однако части ракет, найденные на земле, все еще находятся на стадии изучения, и эксперты пока не пришли к окончательному выводу.

Ряд СМИ предполагают, что была применена баллистическая ракета средней дальности (БРСД). Аналогичные выводы делают и другие западные издания, такие как NBC, CBS, ABC и BBC. По их данным, речь идет о ракете с максимальной дальностью поражения до 5500 км, в то время как межконтинентальные баллистические ракеты имеют дальность свыше 5500 км.


Последствия удара ракетой «Орешник»


Целями удара новейших российских ракет «Орешник» на территории днепропетровского завода «Южмаш» стали подземные цеха по производству украинских ракет «Гром». Об этом в эфире «Вести FM» рассказал обозреватель, канала «Русский инженер» Алексей Васильев.

Капитан первого ранга в запасе и военный эксперт Василий Дандыкин в интервью «Ленте.ру» отметил, что удары российскими баллистическими ракетами могут оказать значительное воздействие на Украину. Он подчеркнул, что одна такая ракета способна нанести ущерб, эквивалентный воздействию 10-15 крупных бомб. Эксперт высказал мнение, что возможное применение этого оружия может быть ответом на удары западных ракет по российским приграничным территориям.

Путин заявил о праве РФ наносить ответные удары по военным объектам других стран
Путин заявил о праве РФ наносить ответные удары по военным объектам других стран


Изменения в ядерной доктрине России


Президент России Владимир Путин 19 ноября подписал указ, который утверждает основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В этом документе содержатся обновленные положения, в частности, подчеркивается, что агрессия любого государства из военной коалиции против России или её союзников рассматривается как агрессия всей коалиции.

Также Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на использование против неё или её союзников оружия массового поражения. В частности, Москва может прибегнуть к ядерному ответу в случае критической угрозы суверенитету и территориальной целостности Беларуси.

В документе детально изложены условия, при которых может быть использовано ядерное оружие. К ним относятся:

• получение достоверной информации о старте баллистических ракет против России и её союзников;

• атака противника на ключевые государственные военные объекты России, вывод которых из строя может сорвать ответный ядерный удар;

• получение достоверных данных о взлете стратегической и тактической авиации, крылатых ракет, беспилотников, гиперзвуковых и других летательных аппаратов с пересечением границы России.

Решение о применении ядерного оружия принимает президент России, который при необходимости может уведомить руководство других стран о готовности, планах или решении применить это оружие.

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Путин заявил о праве РФ наносить ответные удары по военным объектам других стран
21 ноября 2024, 21:42

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Россия имеет право использовать оружие против военных объектов государств, которые применяют своё оружие против неё. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин в ходе видеообращения.
Глава государства выступил с заявлением в связи с началом ударов ВСУ дальнобойным оружием по объектам на территории России.

Путин подчеркнул, что Москва считает себя вправе применять вооружение против военных объектов тех государств, которые позволяют себе применять своё оружие против российских объектов. В случае эскалации конфликта последует решительный и зеркальный ответ.

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#владимир путин
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#сво
#ракета
#удар
#конфликт
#вооружение
#запад
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Картаполов прокомментировал видеообращение Путина
Картаполов: заявление Путина является открытым предостережением Западу
21 ноября 2024, 21:11

Андрей Картаполов (Фото: РИА Новости/ Владимир Федоренко)

Андрей Картаполов прокомментировал заявление Владимира Путина, назвав его открытым предостережением Западу.
Глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов считает, что выступление президента Российской Федерации Владимира Путина с видеообращением является открытым и прямым предостережением Западу от дальнейших необдуманных и опрометчивых действий.

«Президент все сказал: емко, доходчиво и понятно для наших оппонентов. Это не просто сигнал Западу, это открытое предостережение от дальнейших действий, необдуманных и опрометчивых», — обратил внимание российский военачальник.

21 ноября Владимир Путин выступил со специальным обращением в связи с ударами Вооружённых сил Украины по территории России, нанесёнными дальнобойным оружием Запада. Глава государства отметил, что Соединённые Штаты Америки толкают весь мир к глобальному конфликту.

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#владимир путин
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#удар
#ракета
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#госдума
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Путин: в результате ударов дальнобойных ракет ВСУ есть погибшие
21 ноября 2024, 21:09

Владимир Путин: (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин передал, что из-за ударов украинской армии дальнобойными ракетами погибили люди.
«В Курской области нападение было совершено на один из командных пунктов нашей группировки «Север». В результате атаки и противовоздушного боя есть, к сожалению, пострадавшие, погибшие и раненые из числа личного состава подразделений внешней охраны объекта и обслуживающего персонала», — рассказал российский лидер в видеосообщении.

Владимир Путин обратил внимание, что составы пункта управления не пострадали, и на данный момент руководят действиями российских войск по выдворению Вооружённых сил Украины с территории Курской области.

Ранее российский лидер объявил, что украинский конфликт приобрёл элементы глобального характера. Путин подчеркнул, что РФ будет применять зеркальные меры в ответ на эскалацию конфликта, в которой прямое участие принимают страны Запада.

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Глобальный конфликт, реакция РФ на удары Storm Shadow: специальное обращение Путина, главное
21 ноября 2024, 21:03

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин в четверг, 21 ноября, выступил со специальным обращением в связи с ударами ВСУ по российской территории, нанесёнными западным дальнобойным оружием. Главное из заявлений главы государства в материале «Радио 1».
  • ВС РФ нанесли удар по одному из промышленных объектов в Днепропетровске баллистической ракетой средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Для осуществления удара применялся комплекс «Орешник».

  • 19 ноября ВСУ обстреляли объекты в Курской и Брянской области шестью дальнобойными ракетами ATACMS и 21 ноября – системами Storm Shadow.

  • Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетные атаки ВСУ. Жертв и серьёзных разрушений нет. При этом Путин отметил, что применение дальнобойного оружия армией Украины не повлияет на ход СВО.

  • Конфликт на Украине приобрёл элементы глобального характера после начала атак дальнобойными ракетами по территории России.

  • Путин подчеркнул, что США толкают весь мир к глобальному конфликту. Москва предпочитает решать спорные вопросы мирными путями, однако готова к любому развитию событий и в любом случае будет предпринимать ответные меры.

Вопрос о дальнейшем развертывании Россией ракет средней и меньшей дальности будет решаться, опираясь на действия США и их сателлитов.

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Путин: применение дальнобойных ракет противником не может повлиять на ход спецоперации
#владимир путин
#россия
#украина
#сво
#вооружение
#ракета
#сша
#конфликт
#меры
#всу
#вс рф
#удар
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Путин сообщил об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности «Орешник»
21 ноября 2024, 20:53

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Испытания в боевых условиях ракетной системы «Орешник» проводятся в качестве ответа на агрессивные действия стран НАТО в отношении России. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин.
Глава государства отметил, что испытание новейшей ракеты средней дальности прошло успешно. Оно было осуществлено после того, как 21 ноября украинские войска нанесли удары дальнобойным оружием производства США и Великобритании по объектам на территории России. В ответ на это ВС РФ обстреляли объект оборонно-промышленного комплекса Украины.

Также в ходе видеообращения президент подчеркнул, что применение ВСУ дальнобойных ракет не повлияет на ход СВО.

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#владимир путин
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#сво
#конфликт
#всу
#вс рф
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