Путин заявил о праве РФ наносить ответные удары по военным объектам других стран

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Россия имеет право использовать оружие против военных объектов государств, которые применяют своё оружие против неё. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин в ходе видеообращения.
Глава государства выступил с заявлением в связи с началом ударов ВСУ дальнобойным оружием по объектам на территории России.
Путин подчеркнул, что Москва считает себя вправе применять вооружение против военных объектов тех государств, которые позволяют себе применять своё оружие против российских объектов. В случае эскалации конфликта последует решительный и зеркальный ответ.
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Анастасия Чинкова