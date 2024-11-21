Медведев поделился кадрами удара ракетой «Орешник»

Видео: @MedvedevRussiaE
Дмитрий Медведев опубликовал видео, на котором запечатлён ракетный удар «Орешника» по «Южмашу».
На своей странице в социальной сети Х заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев опубликовал видеозапись, на которой новейшая ракета «Орешник» наносит удар по «Южмашу».
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил об ударе по Украине новейшей ракетой «Орешник». В ночь на 21 ноября армия России нанесла комбинированный удар по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске. Российский лидер сказал, что новые ракеты «Орешник» обладают скоростью до 10 махов (2,5–3 км в секунду), и противостоять такому оружию оппонент не сможет.
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«Вы же этого хотели? Ну, вы это и получили, черт возьми. Удар гиперзвуковой баллистической ракетой», — добавил политический деятель.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил об ударе по Украине новейшей ракетой «Орешник». В ночь на 21 ноября армия России нанесла комбинированный удар по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске. Российский лидер сказал, что новые ракеты «Орешник» обладают скоростью до 10 махов (2,5–3 км в секунду), и противостоять такому оружию оппонент не сможет.
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Ольга Енгалычева