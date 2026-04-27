В Беловском районе Курской области мужчина получил ожоги в результате атаки ВСУ
Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в деревне Долгие Буды Беловского района при атаке ВСУ пострадал 64-летний местный житель. Об этом он написал в Max.
У мужчины диагностировали термические ожоги лица, рук и ног. Медики оценивают его состояние как тяжелое. Глава региона отметил, что врачи делают все возможное для стабилизации пострадавшего. Он пожелал ему скорейшего выздоровления.
В поселке Колячек Хомутовского района удар повредил остекление в двух квартирах. Еще один FPV-дрон атаковал территорию агрофермы «Рыльская» в деревне 1-е Яньково Рыльского района. Из-за налета пострадали рукавное зернохранилище и перегрузчик.
