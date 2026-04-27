Силы ПВО ночью сбили три украинских дрона над Брянской областью
Ночь в Брянской области снова прошла под угрозой с воздуха. Минобороны России сообщило о трех украинских беспилотниках самолетного типа. Об этом пишет РИА Новости.
Все цели военные заметили над территорией региона. Расчеты ПВО быстро пресекли атаку. О последствиях на земле утром сведений не поступало. Власти продолжают следить за обстановкой.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
