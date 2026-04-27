ВСУ все чаще применяют роботов-штурмовиков в зоне СВО
Вооруженные силы Украины (ВСУ) изменяют свою боевую тактику, увеличивая использование наземных роботов для проведения штурмовых операций. Об этом сообщает британское издание The Independent.
Согласно статье, беспилотные наземные транспортные средства (БНТС) планируется использовать для замены около 30% личного состава 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Таким образом командование пытается сократить потери личного состава на восточном фронте.
Ожидается, что наземные роботы будут выполнять наиболее опасные задачи, в то время как пехота станет узкоспециализированной и сосредоточится на тех задачах, которые не могут выполнить беспилотники.
Роботы уже применяются для решения ряда логистических задач, включая транспортировку значительных объемов припасов и боекомплекта без риска для жизни солдат. В то время как один пехотинец может нести в среднем 20 кг груза, беспилотники способны доставлять от 200 до 600 кг на передовую. Кроме того, они могут эвакуировать раненых, занимать и уничтожать позиции противника, проводить диверсии и минировать территории, говорится в материале.
