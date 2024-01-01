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В Великобритании рассматривают возможность продлить конфликт на Украине по меньшей мере до 2025 года. Об этом пишет Times.
По информации источника, Британия вместе с другими государствами Европы «запускают механизмы» с целью гарантировать, что смогут помогать Киеву без помощи Штатов, если к президентской власти вновь придет Дональд Трамп. При этом в британской разведке уверены, что в этом году Украина не достигнет успехов на линии боевого соприкосновения.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва хочет завершить конфликт на Украине как можно быстрее.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова