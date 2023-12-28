Фото: сайт Кремля
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что российская спецоперация продолжится в следующем году. Об это Медведев сообщил в интервью РИА Новости.
Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что целью специальной военной операции на Украине остается разоружение ВСУ и отказ современного украинского государства от идеологии неонацизма. Медведев добавил, что смещение правящего бандеровского режима является недекларируемой, но неизбежной целью.
Ранее Медведев отметил, что наша страна никогда не отвергала возможность переговоров с Украиной, в отличие от «безумных украинских властей».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее Медведев отметил, что наша страна никогда не отвергала возможность переговоров с Украиной, в отличие от «безумных украинских властей».
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Екатерина Коршунова