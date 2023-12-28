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Медведев назвал цели спецоперации на Украине

Медведев назвал смещение бандеровского режима и разоружение ВСУ целями СВО
28 декабря 2023, 12:43
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что российская спецоперация продолжится в следующем году. Об это Медведев сообщил в интервью РИА Новости.
Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что целью специальной военной операции на Украине остается разоружение ВСУ и отказ современного украинского государства от идеологии неонацизма. Медведев добавил, что смещение правящего бандеровского режима является недекларируемой, но неизбежной целью.

Ранее Медведев отметил, что наша страна никогда не отвергала возможность переговоров с Украиной, в отличие от «безумных украинских властей».


Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В США считают, что Украине стоит сесть за стол мирных переговоров с РФ
NYT: Украине стоит согласиться на переговоры с Россией из-за провала ВСУ
28 декабря 2023, 13:32

Фото: iStock/Silent_GOS

Украине стоит согласиться на мирные переговоры с Россией после провального контрнаступления ВСУ. Об этом пишет The New York Times.
«Украина не должна упускать возможность положить конец кровопролитию», — говорится в статье.

Уточняется, что патовая ситуация ВСУ на линии соприкосновения вернула Украину в реальный мир.

Боевые действия полностью истощили военные и человеческие ресурсы Украины. А контрнаступление ВСУ не смогло принести ожидаемых результатов. Автор статьи считает, что продолжение боевых действий только ухудшит положение Украины, а также распространит дестабилизацию по странам Европе.

Ранее народный депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что в Украине каждый пять минут погибает или получает ранение гражданин страны.

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Погиб один из пострадавших при атаке ВСУ на белгородский мост
Гладков: Погиб один из пострадавших при атаке ВСУ на белгородский мост
28 декабря 2023, 13:06

Фото: iStock/trofimich

Минувшей ночью скончался один из пострадавших во время атаки дрона-камикадзе ВСУ на мост в Белгородской области. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
«Сегодня ночью в реанимации в результате кардиогенного шока умер Сергей Николаевич, один из рабочих, которые пострадали во время вражеской атаки в Грайворонском городском округе», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что врачи боролись за его жизнь до конца.

Глава региона выразил соболезнования семье погибшего. По его словам, им будет оказана вся необходимая помощь со стороны местных воастей.
23 декабря Гладков сообщал, что три человека пострадали во время атаки дрона-камикадзе ВСУ на мост в Белгородской области. После еще двое пострадавших обратились за помощью в больницу.

ЧП случилось между поселками Совхозный и Горьковский. В момент атаки со стороны ВСУ дорожники на мосту проводили ремонтные работы. Взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток.

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Лавров спрогнозировал судьбу спецоперации в следующем году
Лавров: цели СВО будут реализованы в 2024 году
28 декабря 2023, 12:49

Фото: сайт Кремля

Глава МИД России Сергей Лавров предположил, что в 2024 году все цели специальной военной операции будут выполнены.
«Готовимся к тому, что цели, которые поставлены, будут реализованы. Запад действительно сейчас меняет свою тактику. Если стратегическое поражение России - это их стратегия, то она провалилась», - подчеркнул Лавров в эфире телеканала «Россия 24».

Он уточнил, что основными целями российской спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины.

При этом глава российского МИД отметил, что руководства стран Запада действительно пытаются найти выход из конфликта на Украине, при этом хотят «отрапортовать» победу Киева.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что российская спецоперация продолжится в следующем году. Он подчеркнул, что целью специальной военной операции на Украине остается разоружение ВСУ и отказ современного украинского государства от идеологии неонацизма.

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У фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье появился номер для приема обращений
28 декабря 2023, 12:44

Фото: istockphoto / dramalens

В филиале государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Московской области организован и функционирует единый номер приема обращений. об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
В Фонде начал функционировать единый номер для приема обращений - 8 (498) 602-00-23.

Филиал фонда «Защитники Отечества» в Московской области оказывает в регионе помощь ветеранам спецоперации и семьям погибших бойцов. Он был создан Указом президента в апреле.

«Воспользоваться данной и мерой и позвонить можно будет с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов. В субботу и воскресение - выходные дни», — подчеркнули в ведомстве.

Стоит отметить, что звонок будет сопровождаться несколькими голосовыми оповещениями в зависимости от времени обращения: объявление для рабочего времени,объявление для нерабочего времени выходные и также в будни.

Кроме этого, Если ваш вопрос не требует отлагательств и требует незамедлительного решения, вы можете написать его на электронную почту: 50-gostond@mail.ru.

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Минобороны впервые раскрыло число контрактников, находящихся в зоне СВО
Минобороны: в ВС РФ по контракту служат более 640 тысяч человек
28 декабря 2023, 11:45

Фото: iStock/kobzev3179

Минобороны РФ впервые за время проведения специальной военной операции раскрыло число служащих в ВС РФ по контракту. Всего в российской армии служат более 640 тысяч контрактников. Такие данные следуют из материалов оборонного ведомства «Армия в цифрах — 2023».
Кроме того, в Минобороны РФ рассказали, что в спецоперации приняли участие порядка 40 тысяч бойцов в составе отрядов БАРС. При этом в настоящее время свыше 7 тысяч бойцов сейчас выполняют боевые задачи в зоне СВО.

Уточняется, что БАРС был сформирован в 2015 году по указу президента России Владимира Путина о создании мобилизационного резерва ВС. Больше всего добровольцев в него вступили из Краснодарского края и Ростовской области. Также там оказались и представители казаческих объединений.

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Пушилин раскрыл важность освобождения Марьинки
Пушилин: освобождение Марьинки сократит обстрелы двух районов Донецка
28 декабря 2023, 10:49

Фото: сайт Кремля

Освобождение Марьинки позволит сократить интенсивность украинских обстрелов Кировского и Петровского районов Донецка. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин в эфире программы «Соловьев Live».
«Марьинку долго ждали, это одно из важных событий в конце года. Пусть не в полной мере, но точно снизит обстрелы районов Донецка – Кировского и Петровского», - пояснил Пушилин.

Он уточнил, что именно из Марьинки ВСУ запускали беспилотники и обстреливали Донецк.

Напомним, 25 декабря министр обороны России Сергей Шойгу лично заявил президенту Владимиру Путину в рамках встречи о том, что армия России полностью освободила Марьинку в ДНР от ВСУ. Он пояснил, что освобождение Марьинки позволит эффективнее защищать Донецк от украинских обстрелов.

Глава Минобороны отметил, что ВСУ смогли создать в этом населенном пункте мощный укрепрайон с подземными ходами и защитой от авиа- и артударов. Однако российские военные смогли взломать его.

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СМИ сообщили, что Россия сделала с главным вооружением ВСУ
Telegraph: средства РЭБ ВС России незаметно подавляют главное вооружение ВСУ
28 декабря 2023, 10:07

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Новые российские средства радиоэлектронной борьбы выводят из строя главное вооружение украинских войск. Об этом сообщает Telegraph.
По информации автора материала, бойцы российской армии научились выводить из строя самые ценные ракеты и снаряды ВСУ. Сообщается, что из-за РЭБ ВС РФ серьезно пострадали западные 155-мм самонаводящиеся снаряды Excalibur, системы HIMARS, ракеты JDAM и различные беспилотные летательные аппараты.

В статье также говорится о том, что новый «невидимый щит» стал еще одним примером преимущества российской армии в украинском конфликте.

Ранее сообщалось, что появление на фронте новой версии российского самоходного зенитно-ракетного комплекса «Панцирь» станет проблемой для украинский войск. Переоснащенный «Панцирь-СМ» имеет новую систему обнаружения и слежения.

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Новости СВО: где готовятся к атаке ВСУ, куда отошли ВС РФ
28 декабря 2023, 10:04

Фото: istock / IherPhoto

Украинские боевики сдерживают укрепрайоны, несмотря на большие потери и истощенные подразделения. ВС РФ атакуют на нескольких направлениях и уничтожают опорные пункты врага. О последних событиях в зоне проведения СВО и о том, где готовятся к наступлению ВСУ, расскажет редакция «Радио 1».

Украинцы из батальона имени Богдана Хмельницкого приняли первый бой с ВСУ


Военнослужащие добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого, который сформирован из числа бывших военнопленных ВСУ, приняли первый бой в составе боевого формирования «Каскад», сообщает издание РИА Новости. Командир подразделения рассказал журналистам, что дроны противника настигли бойцов после того, как они окопались. Следом начался минометный обстрел, в результате чего собеседник издания получил ранение ноги.

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Он также отметил, что с российской стороны не было никаких «заградотрядов».


Российские бойцы отразили на Краснолиманском направлении атаку «Азова»*


Российские бойцы группировки войск «Центр» остановили атаку противника, включая бригаду «Азов»*. В результате боя ВС РФ ликвидировали шесть опорных пунктов ВСУ. Также были подавлены несколько десятков артиллерийских подразделений противника, сообщает издание РИА Новости, ссылаясь на старшего офицера пресс-центра группировки Леонида Шарова.

По словам военного, атака ВСУ была сорвана в районе Торского выступа. ВСУ пытались наступать штурмовыми группами, также были замечены боевики отряда «Азов»*. Благодаря слаженным действиям ВС РФ, атака врага была отражена. В результате боя были уничтожены украинские танк Т-72 и БМП-1.


Группа вертолётов «Ночной охотник» уничтожила опорный пункт ВСУ


Группа ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» уничтожила живую силу ВСУ, опорный пункт, и размещенную в нем бронетехнику. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве. По информации Минобороны РФ, армейская авиация выполняет боевые задачи по сопровождению колонн техники и живой силы ВСУ, уничтожению врага и его вооружения, доставке военных грузов в зону проведения СВО.


Российские штурмовики взяли важный опорный пункт ВСУ на Донецком направлении


Штурмовые отряды ВС РФ взяли под контроль важный опорный пункт ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщает издание РИА Новости, ссылаясь на собственный источник. В результате атаки, российские бойцы захватили крупный арсенал трофеев западного производства. Уточняется, что речь идет о 15 ракетах NLAW и пяти единицах Javelin.


Последние новости СВО


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На Соледарском направлении продолжаются ожесточенные бои за Часов Яр, об этом сообщает телеграм-канал «Рыбарь». ВС РФ удалось достичь тактических успехов и продвинуться на нескольких участках в районах Богдановки и Хромово.

На юго-западе Авдеевки российские силы отошли от передней части микрорайона «Химик». По информации портала, ВСУ намерены сдерживать укрепрайон, невзирая на многочисленные потери и истощение армии.

На северном фланге продолжаются бои у Богдановки. Российские войска атакуют противника и наносят массированные удары по местам скопления ВСУ.

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*Запрещенная в России экстремистская организация
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Украинские и российские солдаты вместе спели «Катюшу» в зоне спецоперации
Военный эксперт Шурыгин: бойцы ВСУ спели «Катюшу» вместе с российскими военными
28 декабря 2023, 08:26

Фото: istock / Anna_Anikina

Военный эксперт Влад Шурыгин в своем телеграм-канале опубликовал видео, где украинские солдаты подхватили песню «Катюша», которую пели российские военные.

Военнослужащие ВС РФ находились в лесу неподалеку от позиций врага. Они окликнули украинских солдат и начали петь: «Расцветали яблони и груши. Поплыли туманы над рекой». Они крикнули украинским бойцами, а те в ответ начали петь «Выходила на берег Катюша. На высокий, на берег крутой».

Ранее сообщалось, что бойцы добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого, который сформирован из бывших украинских военнопленных в составе российского Оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад» приняли первый бой с ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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