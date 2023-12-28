СМИ сообщили, что Россия сделала с главным вооружением ВСУ

Фото: iStock/Dmitry Andreev
Новые российские средства радиоэлектронной борьбы выводят из строя главное вооружение украинских войск. Об этом сообщает Telegraph.
По информации автора материала, бойцы российской армии научились выводить из строя самые ценные ракеты и снаряды ВСУ. Сообщается, что из-за РЭБ ВС РФ серьезно пострадали западные 155-мм самонаводящиеся снаряды Excalibur, системы HIMARS, ракеты JDAM и различные беспилотные летательные аппараты.
В статье также говорится о том, что новый «невидимый щит» стал еще одним примером преимущества российской армии в украинском конфликте.
Ранее сообщалось, что появление на фронте новой версии российского самоходного зенитно-ракетного комплекса «Панцирь» станет проблемой для украинский войск. Переоснащенный «Панцирь-СМ» имеет новую систему обнаружения и слежения.
Читайте также:
Гранатометчики группировки «Запад» уничтожили автотранспорт ВСУ под Купянском
СМИ: новейшее оружие России станет кошмаром для ВСУ
ВС РФ нанесли поражение двум пусковым установкам ЗРК IRIS-T ВСУ производства ФРГ
В статье также говорится о том, что новый «невидимый щит» стал еще одним примером преимущества российской армии в украинском конфликте.
Читайте также:
Гранатометчики группировки «Запад» уничтожили автотранспорт ВСУ под Купянском
СМИ: новейшее оружие России станет кошмаром для ВСУ
ВС РФ нанесли поражение двум пусковым установкам ЗРК IRIS-T ВСУ производства ФРГ
Екатерина Коршунова