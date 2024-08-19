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Нападение на Курскую область не оставило Украине шансов на выживание. Последствия атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) объяснил британский аналитик Александр Меркурис на своем канале в YouTube.
«Они действуют так, что лишают себя возможности начать переговоры, чтобы сохранить свое государство хоть в какой-нибудь форме. Да, может быть, она была бы сильно урезана в территориях, но, тем не менее, это была бы Украина», – заявил Меркурис.
Он отметил, что Украина намеревалась использовать нападение на Курскую область для получения лучших условий на переговорах, но в действительности это только разозлило ее западных союзников.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не сошлись во мнениях относительно стратегии наступления на Курскую область. The Economist сообщил, что разногласия возникли из-за того, что украинский лидер желал максимально усилить вторжение, в то время как Сырский был осторожен.
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Александр Климов