Накануне вторжения украинских войск в Курскую область командующий Вооруженный силами Украины Александр Сырский находился на грани увольнения. Согласно информации, полученной The Economist от источника, планировалась реорганизация командования украинской армии.
Командующий ВСУ оказался под давлением с момента вступления в должность, и ему пришлось решать проблемы, оставленные его предшественником Валерием Залужным. Командование конфликтовало с правительством по поводу мобилизационной политики, а Соединенные Штаты задерживали военную помощь.
Неназванный источник охарактеризовал Сырского как «хорошего в войне, но не в политике». Из-за этого давления он начал планировать нападение на территорию России, но держал свои планы в секрете, о них знал лишь ограниченный круг генералов и сотрудников спецслужб. Сырки обсуждал свои планы один на один с президентом Владимиром Зеленским без присутствия своего штаба.
Ранее стало известно о разногласиях Зеленского и Сырского относительно атаки на Курскую область.
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Неназванный источник охарактеризовал Сырского как «хорошего в войне, но не в политике». Из-за этого давления он начал планировать нападение на территорию России, но держал свои планы в секрете, о них знал лишь ограниченный круг генералов и сотрудников спецслужб. Сырки обсуждал свои планы один на один с президентом Владимиром Зеленским без присутствия своего штаба.
Ранее стало известно о разногласиях Зеленского и Сырского относительно атаки на Курскую область.
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Александр Климов