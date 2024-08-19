Фото: istock / Vladislav Stepanov
Украина поставила своих западных союзников перед фактом, вторгнувшись в Курскую область России, и они не возражали. Подробности подготовки к нападению раскрыл журнал The Economist, ссылаясь на источники в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины (ВСУ).
По данным издания, главнокомандующий армии Александр Сырский всячески пытался скрыть передвижение войск к границе. Согласно информации, опубликованной в СМИ, переброска бойцов осуществлялась под предлогом подготовки к предстоящему наступлению российских войск на Сумы.
В начале августа бойцы ВСУ начали подозревать, что происходит что-то серьезное, когда им неожиданно выдали новое снаряжение – каски с наушниками и автоматы. Как выяснилось позже, они проводили учения в имитированной российской деревне.
По словам украинских солдат, когда им рассказали о планах, они не поверили своим командирам, смеялись и шутили, будто сегодня 1 апреля.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одной из целей оккупации Курской области является создание буферной зоны на российской территории.
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В начале августа бойцы ВСУ начали подозревать, что происходит что-то серьезное, когда им неожиданно выдали новое снаряжение – каски с наушниками и автоматы. Как выяснилось позже, они проводили учения в имитированной российской деревне.
По словам украинских солдат, когда им рассказали о планах, они не поверили своим командирам, смеялись и шутили, будто сегодня 1 апреля.
«Командир просто улыбнулся, зная, что мы понятия не имеем, что нас ждет», – рассказал боец ВСУ по имени Сергей.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одной из целей оккупации Курской области является создание буферной зоны на российской территории.
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Александр Климов